自由廣場》（林保華專欄）拜登武保清晰 戰略模糊

美國總統拜登廿三日在東京與日本首相岸田文雄舉行聯合記者會時回答記者針對台灣如果發生類似俄羅斯入侵事件美國會不會軍事介入，拜登明確回答：「YES（會）。這是我們做過的承諾。」但白宮匆匆發給媒體一份聲明說：「正如總統所言，我們的政策沒有改變。」去年十月拜登致電習近平時談到「台灣協議」，白宮也做了類似說明。

拜登這次說：「這是我們做的承諾。」心裡非常清楚。接著他也說了：「我們同意一中政策，也簽署過相關文件，從而據此達成之後各項協議。但（對台）動武以遂行目的這樣的想法就是不當。」這些文件就是拜登去年所說的「台灣協議」，包括三個中美聯合公報、台灣關係法與對台灣六項保證等。這是美國對台海的一籃子「一個中國政策」，也只是「認知」中國的說法而非「承認」。這不同於中國自稱的「一個中國原則」。中國只取三個聯合公報誤導人民，製造對美國與台灣的仇恨。

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白宮為何有個循例的說明？除了擔心拜登失言而有一成不變的「公式」，也就是制式性的反應；即使政策有微妙變化，也以制式性回應安撫中共。

這次拜登與白宮有關「一個中國」政策的說法是過去的老套，但是美國會軍事介入則是有明確的新意。然而這不是美國改變政策，而是對過去保證的具體化。美國的軍事介入仍是協助台灣自衛，只是協助的層次提高了，這是因為中國軍力大大提升，兩岸失衡，美國只是用出售防衛性武器給台灣的辦法已經無法制止中國入侵。美國還沒有正式與台灣建交，說明美國仍然維持戰略模糊；拜登宣告美國會軍事介入中國對台灣的武裝侵略，則是武力保證台灣安全的清晰化。

天時地利人和促使拜登這樣做：

第一，俄羅斯在中國支持下入侵烏克蘭。習近平對普廷做出合作無上限的保證，顯然是他也準備對台動武，使美國首尾不能相顧。所以拜登必須在此時對台灣也做出類似保證。

第二，美日安保條約涉及台灣的安全，岸田在與拜登會談時必然也對拜登說明，東海安全與台海安全無法分割。何況中國《遼寧號》戰鬥群在五月一日穿過日本宮古海峽，在台灣海域與沖繩海域進行長達近廿天的軍事演練，為拜登的軍事介入做了鋪墊。

第三，拜登亞洲行在創立「印度—太平洋經濟架構」，為了減少阻力，台灣沒有列入第一批名單，因此也必須有深化美台關係的具體做法來安撫台灣人心，堵住台灣親共政媒的嘴巴。

第四，台灣基督教長老會加州爾灣教堂所發生的屠殺事件，台灣人英勇反抗制服和統會殺手的表現，其自衛決心與能力也應該給拜登深刻印象，美國的軍事介入不會只是美國人代替台灣人打仗。

習近平逼出美國的清晰武保，高！

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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