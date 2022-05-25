社論》官員模糊、拜登清晰？

拜登訪問韓、日，台灣成為不在場的主角之一。與岸田文雄峰會後聯合記者會，拜登被記者問到：如果事情到那個地步，你願意出兵介入，以保衛台灣？拜登回答：是的，那是我們做的承諾。隔天，美日印澳四方安全對話，又有記者提問：「對台戰略模糊政策終結了嗎」？拜登回答：沒有。但他也沒有收回前一天的「直白」。習慣兩面手法的北京，恐怕寧可相信拜登的「直白」是真心話、官員的「緩頰」是煙幕吧。

去年八月，拜登強調：若有人侵略北約盟國，美國會採取行動，對台灣、日本、南韓也一樣。去年十月，拜登又表示：美國將保護台灣，我們承諾了要那樣做。講完這些話，幾乎照例官員跟在後面「緩頰」：我們的政策沒有改變。這兩種不同的政治表態，重點在於北京的觀感如何？之前在美國講，這次在日本講，距離聽者更近。北京耳朵很尖，不會裝聾作啞。有中國學者便指出：美國對台基本政策還是戰略模糊，但隨著對台灣議題「備戰」愈益廣泛、深入和具體，戰略模糊中的戰略清晰成分在增多。而在我們看來，也許可以進一步揣測：華府至少已往「官員模糊、拜登清晰」調整，以增強嚇阻北京對台動武的力道。美國是「總統制」，天知地知，你知我知，北京不會無知。

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二○一二以來的中國，有人認為偏離了鄧小平總設計的改革開放，快速將中國拉回毛澤東時代；有人認為習近平並未偏離中共創始人的最初目標，而是努力地實現那些目標。不論如何，有一個明顯的事實：在習近平的強勢領導下，一黨專政快速拉高內外的雙重緊張。正當俄軍陷入烏克蘭沼澤，美國隊超前部署印太戰場，企圖對習近平的野心先發制人。以越來越大的聲量批評五眼聯盟（FVEY）、四方安全對話（QUAD）、三邊安全夥伴（AUKUS）、印太經濟架構（IPEF），流露出北京的戰略焦慮。俄侵烏後，民主集團積極佈局同時在兩個戰場作戰。想必，正在明助暗助普廷的習近平也看在眼裡，為此外交戰場的反制馬不停蹄。近日，中國將與索羅門簽署安全協議，便是其一。

俄侵烏前，民主集團被視為一盤散沙，所以普廷決定賭一把。俄侵烏後，經過一段步調不一，民主集團迅速整合共識。這，可能也出乎普廷與習近平的意料。美國之音報導，前美國國防部中國科科長包士可指出，這場侵略增強了歐美大國捍衛民主價值、共同應對北京對台挑釁的緊迫感；歐美在危機中走到一起，提高了合作的警惕性；歐洲終於領略到，我們擁有相同的價值觀和治理方式，這就是底線，而歐洲也看到了這些底線正在受到的威脅。事實上，也是同樣的理由，讓歐美的關切眼光投射在印太地區，尤其是中國威脅下的民主。於是，台灣也許是習近平的下一個目標，但對民主集團而言，習近平可能是下一個目標。

日前，歐巴馬政府的副國防部長佛洛諾伊警示：猶如普廷為建立其政治遺產而入侵烏克蘭，習近平之後也會將重心轉向建立其政治遺產，美國必須要在未來五年內證明能有效遏制中國對台灣的軍事行動。美國參謀首長聯席會議主席密利也表示：無論中國是否能具備那樣能力，那都是一個目標，二○二七，我們必須記住這一點。二○二七，三連任的習近平又任滿了，屆時七十四歲自有權力交班、政治遺產的糾結。而美國國防部官員指出，若烏克蘭危機使歐洲提升自衛能力，美國就更能在亞洲施展手腳，這可能意味一系列的舉措，包括移動軍隊和武器，以及深化與印太國家的經濟和政治關係。歐亞一盤棋，普廷的失敗，增加了習近平的阻力。

三番兩次拜登「直白」、官員「緩頰」，這樣的反覆動作應令北京傾向相信，不能再以戰略模糊預判美國了。北京在這種認知下的作為，也會折射到華府調整政策明暗色調，形成螺旋作用。就如大西洋理事會安全專家克羅尼格所言：「在戰爭爆發時，不管正式的官方政策是什麼，總統才是決定要不要介入的一方。我們現在已經清楚地看到，拜登在這件事（中國武力犯台）上有什麼樣的直覺，而他又會做出什麼樣的決定。」這次插曲另有兩點，也值得台灣注意。一是，美日場合較為清晰，美日印澳場合較為模糊，象徵美日才是印太戰略主角；二是，果真華府謹慎地移向「戰略清晰」，可能意味著華府評估習近平武力犯台的風險仍在持續上升。

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