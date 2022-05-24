自由廣場》武肺疫情肆虐 猴痘還來湊熱鬧

◎ 林基興

世界衛生組織宣布，截至廿一日，歐美十二國已確認九十二例；非洲多國受到波及，例如剛果；比利時是全球首個開始強制廿一天猴痘隔離檢疫國家。猴痘由猴痘病毒引起，與天花同屬「痘病毒」家族。

筆者想起已故的美國公衛學家韓德森（Donald Henderson），曾在一九六七到一九七七的十年間，領導世界根除天花，後來受邀為我國的科技顧問五年，協助我國甚多。他寫書《天花之死》（Smallpox: The Death of a Disease），交筆者中譯，我國疾病管制署同仁欣賞此書。當前新冠病毒與其多變種重襲全球，猴痘居然露臉來湊熱鬧，人類當可汲取之前對付同一家族天花的經驗，成功抗痘。

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猴痘最初症狀包括發燒、腫脹疼痛等。接著出現皮疹，從面部開始而蔓延，常見在手掌和足底，但約五成患者會出現淋巴結腫大（由於天花不會出現此病徵，可藉此作為兩者的區別）。潛伏期約為十天，病症持續十四到廿一天，通常會自行消失。猴痘可以通過與感染者密切接觸而傳染。染病途徑包括破損皮膚、呼吸道、眼、鼻或口腔。也可因接觸猴與鼠等受染動物，或牀單與衣物等病毒污染物。

首次出現的猴痘病毒是在一九五八年，從新加坡進口到丹麥小兒麻痺症疫苗實驗室的食蟹猴爆發水皰病，因此得名。但其自然宿主不是猴子，而是非洲嚙齒類動物。一九七○年以來，在非洲約十國零星爆發。二○○三年在美國，有人與受染草原犬鼠接觸感染，導致八十一病例但無死亡。

猴痘主要有西非和中非兩病毒株，前者致死率十％、後者一％，但這些估計是以前在貧窮非洲的不佳健康照護狀況之統計。當前初步的基因資料顯示，主要是西非病毒。不像當前肆虐SARS-CoV-2病毒快速演化RNA病毒躲藏「疫苗與先前染疫的免疫保護」，猴痘為相對較大的DNA病毒，比RNA較能測得與修護突變，因此，猴痘較不易突變導致大傳染。不像SARS-CoV-2產生無症狀個案，猴痘常因其導致皮膚病灶而較易於察覺。目前沒有針對猴痘的治療方法，天花疫苗能八十五％有效預防猴痘。當前許多病患群落是同性戀與性行為男人，可能是猴痘病毒進入該群落，因為性行為是密切接觸而持續傳染。

（作者是大學教授）

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