自由廣場》做好配套 保護國家的主人翁

◎ 洪懿聲

武肺疫情再度延燒，台灣每天出現數萬名確診案例，近期各縣市政府陸續公告學校及公幼停課，染疫人數連日呈現高原期。過去防疫追求「清零」模式，去年清零政策嚴重影響國內民生與經濟及產業，今年改以顧及經濟發展與防疫並行，要與病毒「共存」，但現今快篩試劑（含唾液快篩）與治療藥物輝瑞的Paxlovid、默沙東「莫納皮拉韋」口服藥量能仍顯不足，且零至四歲嬰幼兒至今仍未有合適的疫苗施打，既然要與病毒共存，政府需再做好配套，才能讓幼兒家長安心。

筆者認為，政府需要及早做好各項與病毒長期共存的防疫物資準備。去年，筆者除已多次呼籲政府應成立「快篩國家隊」外，「兒童疫苗國家隊」在五歲以下嬰幼兒尚未疫苗可接種的當下，更顯重要。目前六至十一歲兒童可選擇莫德納半劑疫苗施打，台北市政府也公告，將從今天起連續兩天，五至十一歲施打Pfizer-BNT疫苗開啟系統預約，唯家長對幼兒施打疫苗仍存有疑慮且意願低。個人建議，比照六十五歲施打獎勵方式，除了予以獎勵金，亦可予以快篩試劑（含唾液快篩），藉以提高五歲幼兒接種率。

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除了現有快篩陽性即確診，即早給藥治療，以降低中、重症率機率外，人員快篩陽性立即就醫、診治後確診即給藥，簡化PCR檢驗判定確診的需等待四十八小時的黃金治療期，可能降低中重症率。各縣市綠色通道雖有建立，但仍存在醫事人員量能不足，偏鄉地區就醫更顯不便問題；醫師職業工會也指出，關鍵問題在於人力不足，有賴政府與醫療單位協調出可行的就醫、診治後確診即給藥「一條龍」機制，避免幼兒家長求助無門或等待時間過長。

由於五歲以下的嬰幼兒尚未有疫苗可接種，政府應採主動式防疫，定期配發唾液快篩至校園及機構；入校園前採取以居家唾液快篩，降低托育機構群聚感染風險，並讓機構即早恢復托教功能，才能讓學生能上學、家長能上班。同時，學校及教保服務機構防疫物資如酒精、唾液快篩應定期配發。筆者認為，唯有讓教保服務機構能正常提供教保服務，幼兒家長能正常上班。因此防疫政策必須再超前部署，做好配套，才能真正由清零走向病毒共存。

（作者是中華民國幼教聯合總會榮譽總會長）

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