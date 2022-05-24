自由廣場》看中國「無法潤 就躺平等死」現象

◎ 王于文

上海雖已宣布六月解封，但其間「動態清零不動搖、不鬆懈」政策的強硬管制手段仍歷歷在目，日前網路瘋傳的一段影片「這是我們最後一代」，更反映中國大陸年輕一代對生育的抗拒，準備躺平等死的悲哀。

為何「最後一代」會引發中國青年族群的共鳴？誠如中國金融學者賀江兵所言，真正墮落的是階層固化。從中共「住宅環路文化」與「遷戶限制」來看，不僅各階分層明顯，更導致貧窮家庭或農村家庭，永遠受限於郊區與農村之境，且中國「因地制宜」的教育資源、醫療資源與社會工作結構，更使出生貧困家庭子女只能不斷「內捲」，無法依靠自我能力翻越階層限制，產生沒有好戶口，亦沒有好資源的現象。

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現今中國大陸房價、教育費高不可攀，加上中國社會對育齡婦女的歧見嚴重，的確，其不婚不生實施躺平主義的青年一代，也將是最後一代。從網路盛傳的「全躺平、半躺平、微躺平、婚躺平」四個類型，發現躺平不僅是對婚姻與生育的不屑，也是一種對生活的不滿；對戀愛需要面對A與不A的約會制度，對婚姻需要面對車、房、彩禮壓力，對工作則只能不斷努力，卻始終贏不過官、富二代升遷速度，認定「加倍努力只換來惡性循環，不如躺平來的實在」。

沒法「潤（Run，逃離）」、等死的最後一代，影片中該青年市民從容回答「這是我們最後一代，謝謝」，不僅道盡中國大陸青年人的處境與對生活的抗拒，也是誓言「讓這種生活終結在這一代，或是這一代終結這種生活」以維護最後一絲尊嚴；七年級的內捲、八年級的躺平，隨後的九年級生看著前輩對生活的態度，相信不是「潤」出去，就是淪為等死的最後一代。

（作者是研究所助教）

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