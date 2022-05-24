自由廣場》提升修養 尊重多元

◎ 張月環

台灣人公共事務會北加州分會前會長張國鑫在「從南加州台灣人教會槍擊事件看美國僑社」一文說：「台灣已發展成民主多元的社會，台灣人看慣了政治人物間的吵吵鬧鬧，受部分偏激政治人物的誇張語言、虛假動作的影響比較沒有那麼大。」個人認為，的確如此，看遍政論節目，如果政客說得太偏激，與心中落差太大，大不了轉台或關機不聽，心裡沒什麼疙瘩。

不論是工作場合或SNS的社團群體，都會遇到中華民國派及台灣派的言論，以筆者的年齡層來說，中華民國派佔絕大多數，但對筆者卻是無傷。一句話就是「尊重」。記得韓國瑜在競選總統時，筆者在LINE群組曾因轉寄對方的紅派思想，遭到群組反駁後，筆者對這群組只能默默祝福，不再提政治理念。因為畢竟人生除了政治外，還有經濟、情誼、生活智慧的分享，時間自然會解決政治理念的分歧，即使短時間內不能解決，放心，別人會替你解決。生物自然會找到生命發洩的出口，理念不同，不是什麼大事；彼此的修養夠不夠，這才重要。

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筆者父輩的長者，尤其是受到二二八、白色恐怖的家庭，以台灣派居多。不過，也不要小看國民政府的洗腦教育，要不就因父執輩的硬脾氣而生反效果，出乎意料成為捍衛中華民國的鬥士，也大有人在。人生有趣，不是嗎？

筆者的小學老師是公認的台灣本土派，然而他的子女卻是守護中華民國的正統派。父親當家時，子女孝順，聽父親說國民政府的不是；等父親辭世後，子女把報紙換了心中的顏色。家庭和睦相處，需要智慧與忍讓；從這家庭的一例，見識到了台灣的多元與包容性。

筆者的友人常在某報投稿，為文頭頭是道，很是專業。當他知道筆者經常投稿自由廣場時，便給了筆者一本書，不外是祖國的偉大觀點。個人當然不會因讀這本書就受到思想的轉變，然而這種君子作風，筆者很欣賞。

南加州台灣人教會的槍擊事件，對台灣而言是一個警惕。畢竟隨著選舉的接近，再加上有些媒體的刻意操作，難免有些人缺乏免疫系統。學校宜教導正反、左右辯論，君子動口不動手的教育。民主紳士淑女作風，從小培植。尊重多元，提升修養，台灣才能更好。

（作者為屏東大學兼任教師）

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