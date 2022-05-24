自由廣場》﹙鏗鏘集﹚ 以偏概全看兩代

◎ 王景弘

戰前出生的台灣人，看過逃難台灣的兩代外省人，以偏概全，厚古薄今，一代不如一代，但兩代都沾染「消滅異己」的殘暴劣根性。第一代喊消滅共匪，卻用公權力消滅異議的台灣人；第二代不再喊殺共匪，槍口對內要消滅「台獨」。

美國賭城保全公司職員周文偉，身份被警方定位為「外省第二代」，自己不肯回中國混，卻要逼台灣上賊船，專程到南加州濫殺台灣長老會教友，「迅猛滅獨妖」，如此殘暴瘋狂自大，令人髮指。

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身經國民黨「轉進」台灣，引進「消滅」的口號，人人要「消滅共匪」，軍人身上刺青，不是「精忠報國」就是殺朱拔毛；學生要背「壯志飢餐胡虜肉，笑談渴飲匈奴血」的野蠻古文。

避難台灣的第一代，包括中國精英，有人還知反省，見「消滅共匪」無望，雷震、楊西崑都有台灣民主化和走向獨立的建言，薩孟武培養彭明敏等台灣學者，余紀忠用人台灣化，蔣經國成另類台獨。

被國民黨綁到台灣的軍人，處境最悽慘，不能成家，也不能返家，經台灣人奔走，促成老兵返鄉，卻發生老兵不敢去公共澡堂，因為怕暴露身上殺朱拔毛，消滅共匪的刺青！

民主化去除黨國威權統治，公平競爭自然會台灣化，楊西崑主張的台灣新國會，「外省人」只佔三分之一，屬有自知之明，要保障少數族群，但靠特權吃香喝辣的第二代，有人自認天生優越，不甘在公平競爭下成魯蛇，「消滅」異己的中國文化劣根性復活。

國民黨不必否認，「消滅」異己是你們帶來的文化，台灣人有爭自由平等的情懷，沒有消滅別人的妖念；失去特權的第二代，有人公平競爭智能不如人，理念不能吸引人，想恃暴力消滅別人，徒然暴露魯蛇懦夫本質！

（作者資深新聞工作者）

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