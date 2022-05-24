社論》為台美人的表現喝采

美國加州橘郡台灣教會十五日發生槍擊案，造成一死五傷。來自拉斯維加斯的「中國和平統一促進會」成員周文偉，持兩把槍和四個汽油彈準備大開殺戒，但在場的鄭達志醫師奮勇犧牲抵抗，牧師張宣信率教友反擊，不待警方到達，已制伏兇嫌。事件最受矚目的，是台灣人面對挑戰時表現的英雄精神和勇氣。有如加州選出的韓裔聯邦眾議員金映玉所稱讚︰台灣人是非常堅毅的民族，無論在台灣或在美國，他們一次又一次向世界展示他們的堅忍不拔。

一星期以來，事件持續廣受關注。美式足球NFL克里夫蘭布朗隊球星史坦頓（Johnny Stanton）發文，稱讚他的運動醫療師鄭達志是真英雄；主場在橘郡的職棒MLB天使隊在比賽局間進行追思活動，球場大螢幕放了鄭達志照片，稱道「你的英勇拯救無數生命，我們會想念你」，球迷起立鼓掌。同時，當地警長盛讚鄭達志等台灣人的英勇，判斷本案為「出於政治動機的仇恨事件」，是「針對台灣的憎恨」；檢察官會同聯邦調查局（FBI）調查本案是否符合「聯邦仇恨罪」，並可能追加控罪或死刑。

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事件最諷刺的，莫過於掛著「中國和平統一」招牌的團體成員，竟到和平與博愛的教會，幹下殘殺群眾的暴行。究其本質，「和統會」是中國半官方組織，從事統戰工作，會長由政協主席汪洋兼任；美國國務院認定它受中共中央統戰部控制，屬外國代表機構。主張「順勢速追擊、迅猛滅獨妖」的周文偉，以仇恨屠殺證實了所謂「和平統一」，一如他的共產黨主子所作所為，一切攏是假。

周文偉在台灣出生並受教育，吃台灣奶水長大，卻仇視台灣人民，言行暴露重重問題。他加入統戰組織「和統會」，以「滅獨天使」自居，把主張台灣獨立者視同寇讎，採取行動殺害，這不僅是台灣內部國家認同錯亂的具體而微，也是政治狂熱導致的仇恨謀殺。在民主台灣，主張獨立或統一是言論自由，但周文偉加入中國對付台灣的組織，謀殺不同意見者，並是嚴重錯亂了人民內部矛盾與敵我矛盾。

同時，周文偉據稱「對台灣和中國的政治緊張局勢不滿」、認為「台灣不是獨立國家」，這又和台灣若干政媒持同一立場。在這幫人看來，台海當前的緊張情勢，主要是由於民進黨政府不接受「一個中國」。這一論調，既違反台灣民意，也對中國脅迫台灣視若無睹。現實上，一心一意要併吞台灣的中國，最喜歡這種顛倒是非的強盜哲學；北京一直聲稱台灣是它的領土，威脅必要時「武統」。從而，周文偉對具台灣意識、本土立場堅定的長老教會動手，與中國揚言的「武統」，其不容台灣走自己的路，實為一丘之貉。

國際媒體報導本案，不僅讚揚「勇敢的台灣人」，也注意到「教會大多數成員是受過高等教育的年長台灣移民」。這就突出台灣移民或台美人的另一特色︰高學歷、重視家庭及子女教育。

台美人在美國的發展，以早期留學生為主。一九六五年美國移民法案，給予有專業技術和美國公民的親屬優先移民待遇，留學生及家人取得公民者增加；戒嚴時期的「黑名單」也導致不少台灣人「有家歸不得」，長期居留美國。台美人這一背景，與其他族裔主要是經濟因素的移民大異其趣，形成特色。

值得強調，台美人第一代雖遠在美國，仍多心繫台灣。在台灣上一世紀邁向民主自由之路，著力甚多，主要是透過義助本土政治社會運動，並遊說美國政要，對台灣威權當局施壓，實現民主。

台美人的遊說，美國政要積極回應，支持者眾，國會曾有「台灣四劍客」︰參議員裴爾（Claiborne Pell）、甘迺迪（Edward Kennedy）、眾議員索拉茲（Stephen J. Solarz）、李奇（Jim Leach）。在威權時代，他們力促國民黨當局解除戒嚴，聲援美麗島事件受難者，確立「台灣前途和平、免於強制、且為台灣住民所能接受」的民主自決原則，並實現台灣每年移民名額兩萬人，與中國分開計算。台灣民主化之後，他們力促行政部門支持台灣加入GATT（今WTO前身）；促成美國出售F-16戰鬥機；也支持柯林頓總統一九九六年台海危機派遣航空母艦前來護衛。

近年，台美人年輕人才輩出，除了增進台美兩國關係，隨著中國野心崛起，他們繼續為台灣發聲，反擊中國，也推動在美國人口普查中正名，單獨把「台灣人」列項，不計入「中國人」，以增強自己的族裔認同。

台灣的民主不是天上掉下來的，要歸功台灣內外許多人的犧牲努力；如今享有人權自由的台灣，不能不感謝台美人在其間的努力。

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