自由廣場》猴痘 沒那麼可怕

◎ 林基興

最近英美等地紛傳猴痘病例。猴痘與天花同屬「痘病毒」家族，但症狀輕而傳染性低。筆者想起美國公衛學家韓德森(Donald Henderson)，曾在一九六七到一九七七十年間領導世界根除天花，後來受邀為我國的科技顧問（一九九四至一九九八），協助甚多。二零零九年他寫書《天花之死》(Smallpox: The Death of a Disease)，交筆者中譯。人類當可汲取之前對付天花的經驗來抗痘。

猴痘最初症狀包括發燒、腫脹疼痛等。接著出現皮疹，從面部開始而蔓延，常見在手掌和足底，但約五成患者會出現淋巴結腫大（天花不會出現此病徵）。潛伏期約為十天，病症持續十四到二十一天，通常會自行消失。

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猴痘可以通過與感染者密切接觸而傳染，途徑包括破損皮膚、呼吸道、眼、鼻或口腔。也可因接觸猴與鼠等受染動物，或床單與衣物等病毒污染物。

首次發現猴痘病毒是在一九五八年，從新加坡進口到丹麥小兒麻痹症疫苗實驗室的食蟹猴爆發水皰病，因此得名。但其自然宿主不是猴子，而是非洲嚙齒類動物。一九七零年以來，在非洲約十國零星爆發。二零零三年，在美國有人與受染草原犬鼠接觸感染，導致八十一病例，但無死亡。今年五月二十一日，我國疾病管制署表示，迄今全球十一國新增八十七例確定，二十八例疑似病例。疾管署昆陽實驗室可檢驗此病毒。

猴痘主要有西非和中非兩病毒株，前者致死率十％、後者一％。但這數字是以前在貧窮非洲的不佳健康照護狀況之統計。當前初步的基因資料顯示，主要是西非病毒。不像肆虐中的SARS-CoV-2病毒快速演化RNA病毒躲藏「疫苗與先前染疫的免疫保護」，猴痘為相對較大的DNA病毒，比RNA較能測得與修護突變，因此，猴痘較不易突變導致大傳染。且SARS-CoV-2有很多無症狀個案，猴痘則因其皮膚病灶而較易於察覺。

目前沒有針對猴痘的治療方法，天花疫苗能八十五％有效預防猴痘。醫界認為猴痘因不易在人與人之間傳播，對公眾總體風險低。許多病患群落是男同性戀者，可能是猴痘病毒進入該群落，因性行為密切接觸而持續傳染。

（作者為大學教授）

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