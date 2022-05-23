自由廣場》立委、富邦金的故事全貌

◎ 陳鴻達

某立委質疑富邦金控因投資中國哈爾濱銀行，大額資金被卡住。富邦金控馬上發出新聞稿澄清，在哈爾濱銀行的投資部位只有七十八億元台幣，富邦在中國的曝險並未比同業多。該立委與富邦金控說的都不是故事的全貌，在此跟讀者補充一些資料，大家自有公論。

哈爾濱銀行在二零一四年到香港掛牌，富邦銀行以每股二點九港元的價格認購超過百分之七的持股。結果股價一路下跌，五月二十日的收盤價為零點六七港元，不到上市之初的四分之一。更可悲的是，不但股價躺平，也無人問津，當天的成交量為零。富邦若想出脫持股，相信會誘發股價會繼續崩跌。

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當然富邦不是沒有認賠殺出的機會，例如去年三月富邦就以每股一點一港元的價格賣出一半的持股。早知道就全賣了，因為哈爾濱銀行近年來屢次因為重大違規被中國政府處罰，多次被要求撤換高階主管，這可能是表面上的理由，更可能是該行屬所謂的「明日系」成為派系惡鬥的標靶。這些年來大批的中國國企與銀行到香港掛牌，結果因為透明度等關係，股價一直跌，成交量也偏低。近年來港股死氣沉沉，中概股就是拖累港股的元兇。

那麼哈爾濱銀行目前值多少錢？根據其財報，目前每股的淨值號稱有五元以上。但就跟大部分的中國銀行一樣，大家都是存疑的。例如有人質疑哈爾濱銀行放款給「明日系」的成員高達四百多億人民幣，爛帳都還懸在那邊。股價跌破淨值是中國銀行的普遍現象，但這其中應屬哈爾濱銀行最悲情，股價淨值比大約只剩一成。

綜合以上數據，富邦在中國被哈爾濱銀行坑了多少，大就就有一個完整輪廓。中國金融體系是非常保護該國銀行的，台灣銀行到中國主要也是服務台商。美中貿易戰與武漢肺炎衝擊之後，全球供應鏈開始重組，但非一朝一系能夠完成，使得今年上海等地的「暴力淨零」對全球的衝擊還是相當大。這也使得世界銀行總裁馬爾帕斯(David Malpass)在上個月會感嘆地說，各國應致力於供應鏈的多元化，並降低對中國的依賴，這對大家都好。（作者為台灣金融研訓院資深研究員）

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