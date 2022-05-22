自由廣場》台灣應科技防疫打贏Omicron 貢獻全球

◎ 金傳春、陳世英、楊崑德、張科、何宗憲

第75屆世界衛生大會(World Health Assembly, WHA)將在5月22至28日召開，恰逢新冠Omicron變異病毒橫掃全球，尤其許多國家打完三劑疫苗後，病例數仍快速飆升，致醫療公衛人員疲於奔命！台灣也如九局棒球賽中打好前七局，最近正面臨防疫史上最大挑戰，最後兩局是決定抗疫勝負的關鍵，如何扭轉乾坤，甚而將過去累積防疫的成敗經驗貢獻全球，更有賴群智的齊心努力。

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台灣過去的成功防疫如撲滅瘧疾、控制霍亂流行、防治第71型腸病毒及自2015年有效防控臺灣南部登革熱，均奠基於公共衛生優良體制、流行病學調查與基層公衛人員的耕耘。在瘧疾疫戰時，由美籍學者學會例行追蹤瘧蚊抗藥性的重要；1947年運用疫苗成功控制霍亂。2003面對SARS襲擊，臺灣承襲美國匹茲堡大學學者的經驗，研發即時性的醫院急診症候群偵測，2009年新型流感H1N1流行，台北市又建置自幼兒園/托兒所學童到高中生的「校園症候群偵測」，致腸病毒重症與死亡病例居全國最低。2015年台南、高雄登革熱嚴重流行，及時推動「整合偵測」納入病媒蚊與抗體偵測，速降病例數，此後登革熱於南臺灣不再大流行。換言之，在無疫苗時代，臺灣的資訊科技與流行病學因子分析，速而截斷傳播鏈，已發揮防疫宏效。至2009年校園H1N1新型流感流行頻傳時，11月16日學童接種國產苗兩週後，已全獲控制。顯示優質疫苗最好能防止感染與降低傳播，期達公共衛生目標；當年疾管局甚而採納學界建議，網路即時公布各年齡層的流行實況，點燃全民防疫的熱潮。

惜這些臺灣防疫成功經驗在新冠 Omicron 海嘯襲捲「前」，並未全然發揮功能！美國疾控預防中心(U.S - CDC) 5月16日將台灣列入「高風險」旅遊警示。在此病例數高原期，誠摯建議盡早推動下列防疫作為：

（一）以衛生資訊將新冠病毒感染的「症候群偵測」落實社區防疫，動員診所、藥局、社區篩檢站的熱心人士，掌握疫情變化跑在病毒之前；

（二）據此偵測網數據，在流行病學高風險群（如免疫缺失、糖尿病等患者）採檢，明瞭病毒變異、接種疫苗時程、劑數、種類與重症、死亡的關係，找出重要因素，速降重症/致死率；

（三）面對疫苗突破感染，免疫最脆弱的孕婦和胎幼兒無安全藥可用，在少子化時代，相關單位宜仿美國備妥Omicron的高效價抗體恢復期血漿，3天內給予被動免疫救急；

（四）即早對年長者到府接種，提升打完三劑新冠疫苗率，減少未來醫療負擔；

（五）過去我國病例少，國產疫苗無法進行第三期臨床試驗，最近病例數高，指揮中心可推動國產新冠疫苗與國際優良疫苗一起評比其副作用、突破性感染率與重症/死亡的保護力，尤其今年三月國際權威《臨床研究學刊》(Journal of Clinical Investigation)刊登我國UB-612疫苗的中和抗體與 T 細胞免疫效佳，食藥署須學英國政府鼎力協助AZ疫苗的效率，敦促國產疫苗精進貢獻全球衛生。

綜言之，臺灣應運用衛生資訊、全民健保優勢，加上民眾戴口罩等防疫配合度高，未來須積極鼓勵研發國產「通用疫苗」(universal vaccine)，抵抗多變新冠病毒，挺身協助全球「科技防疫」。

（作者分別為台大流病與預醫所兼任教授、台大醫院急診科醫師、台灣過敏氣喘暨臨床免疫學會理事長、高雄市立小港醫院感管室主任、成大醫院小兒部感染科醫師）

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