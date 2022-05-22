自由廣場》誰「寶寶心裡苦，但寶寶不說」？

◎ 陳冠甫

臺北市國民黨議員徐巧芯的單行道違停爭議延燒，徐態度放軟，並向可能造成員警的不舒服道歉。值得注意的是，她從「警察自己不開單」到承認「可能讓員警有壓力」的改變，顯然理解到爭議造成的負面效應。

回顧二零一四年新北市國民黨議員陳明義，因為嗆環保局清潔隊員「讓你們掃個夠」，形象大崩壞，同年議員選舉以十五票之差落選。就能了解民眾對特權耍官威，帶來的不平有多憤怒！與員警事後在IG上發表當下沒開單感想，有異曲同工之妙。

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政治人物非常懂得操弄民眾對於相對剝奪感的情緒。還記得徐巧芯日前批評立法院長游錫堃時稱「立法院長，官再大也只是公僕！請給我們辛苦的員警一個道歉。」用辛苦員警對比院長大官，也是訴諸階級、特權矛盾。自認階級弱勢的一方，自然不好說什麼，只能放在心中。套一句中國話：「寶寶心裡苦，但寶寶不說」。難怪有人說這次徐巧芯違停事件中，員警最大的錯就是「忍不住，還是說了」。

徐巧芯究竟有無讓員警不舒服，很難直觀判斷。首先，該員警是否認出徐巧芯？一般派出所值班台桌面，會放分局長官照片，避免長官微服出巡，認不出來的尷尬。至於有無議員照片，則不一定，畢竟派出所員警不是立法院或議會駐衛警，不用做認人的功課。但該員警所屬三張犁派出所轄區，正巧涵蓋台北市議會所在的興隆里，且徐巧芯的媒體曝光度很高，從結果看來，員警認出徐巧芯了。

至於言語間有意無意的暗示或明示，讓人感受到壓力和讓人有特權印象，同樣是主觀的「感覺」，甚至可說「一切盡在不言中」。只是，很多人都有違停被開單的經驗，徐巧芯卻沒被警察開單，她早先的解釋能引發多少選民共鳴，會不會反應在選票上，尚待觀察。

平心而論，聚餐時被開單一定會影響用餐興致。情緒、語氣上不好，社會多能理解。至於員警發言或網友、網軍轉述是否不符合事實，只要勘驗秘錄器內容就可了解真相。然而事件發展至今雙方各退一步來看，外界或許永遠看不到秘錄器畫面。軍警單位不公開畫面釋疑，或常常「沒有畫面」，也非一天兩天。有時候畫面難以見光這件事，也是另一個民眾「寶寶心裡苦，但寶寶不能說」實例。

（作者為臺北大學法律研究所研究生）

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