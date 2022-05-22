自由共和國》張國鑫／從南加州台灣人教會槍擊事件看美國僑社

美國南加州教會槍擊案兇嫌周文偉被起底，擔任過中共外圍統戰組織「中國和平統一促進會」理事。（路透）

張國鑫／台灣人公共事務會（FAPA）北加州分會前會長

美國南加州教會發生槍擊案。（美聯社）

五月十四日紐約州水牛城超市發生了白人射殺黑人的槍擊事件，造成十死三傷，震驚全美。隔日南加州台灣人教會也發生槍擊事件造成一死五傷。

周文偉被其他教友壓制在地。（取自推特）

剛開始外電報導台灣人教會槍擊案時，提到兇嫌是從中國移民的大衛周，但是隨著時間的發展，大家才發現原來兇手是來至台灣，不但畢業於台中一中，還曾任教於多所大專院校。雖然兩件槍擊案都是因為仇恨引起的不幸事件，但是來自台灣的移民因仇恨濫殺不認識的台灣人，更令人不寒而慄！

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南加州槍擊事件發生時，兇手周嫌來勢洶洶，若非遇害的鄭達志醫師和其他教友的勇敢抵抗，受害的人會更多。而兇嫌濫殺不認識的人，是沒有人性的懦夫表現，必須要受到法律的嚴厲制裁，警方也應該查明是否有共謀、共犯，不能有人逍遙法外！

周嫌是拉斯維加斯中國和平統一促進會（和統會）的理事，曾寫了「順勢速追擊、迅猛滅獨妖…」的標語來支持韓國瑜，充分的表現出對政治立場不同的人的仇恨，若當時就受到注意與開導，或許悲劇可以避免。因為台灣的政治生態，長期以來，海外僑社藍綠壁壘分明。威權時代，擁護威權的僑民會組織性的攻擊、監視有主見的僑民，民主化過程中，還有台僑因講台語而被不同立場的僑民當眾毆打。

二○○○年台灣政黨輪替後，僑委會為了凝聚僑社，曾以全僑民主聯盟提供一個藍、綠僑民可以共事、溝通的平台，雖然全盟吵吵鬧鬧，但多少有達到化解敵意的效果。二○○八年國民黨重回執政，僑務政策走回頭路，加上中國政府投入很多資源拉攏僑社，僑社不止壁壘分明而且變得更複雜。海外僑民在僑居地有影響力，僑委會、外交部如果能花一些心思促進僑社和諧，除了能降低不同政治立場僑社間的敵意，也可以加強僑民對台灣的向心力。

台灣已發展成民主多元的社會，台灣人看慣了政治人物間的吵吵鬧鬧，受部分偏激政治人物的誇張語言、虛假動作的影響比較沒有那麼大。海外僑民散居僑居地，接觸的僑民又大多是同溫層，比較容易掉入對不同立場的人仇視的深淵。來至台灣的移民因意識型態而仇殺同是台灣來的移民，是一個警訊、對來自台灣的海外僑民更不是一件榮譽的事！台灣的政治人物如果真的有心為台灣好，在競爭的言行上要有底線，海外藍綠僑領也應該以身作則化解彼此敵意。周嫌是中國政府支持的和統會的理事，中國政府更應該嚴厲譴責這種仇恨犯罪並杜絕類似的事情再發生。

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