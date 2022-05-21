自由廣場》評廖老大訂餐退訂風波

◎ 程仁宏

台灣賽車教父「廖老大」，日前在直播中提到，母親節前夕訂了一個餐廳的包廂，餐費約四萬八千元，但因為家人未通知岳母，岳母已準備好飯菜要在家中用餐，所以出門前臨時取消訂餐。餐廳說「不能不來，我們食材都準備好了」，而廖老大則認為「六千元定金是你定的，我不能去，你就沒收定金」，然餐廳認為定金不敷食材成本。告說各話，誰有理呢？

依據衛福部食藥署公告的「外燴（辦桌）服務定型化契約應記載及不得記載事項」，餐廳定金之收取，不得逾總價金百分之二十。因此本事件中餐廳收六千元定金符合規定；再依「消費者解除契約」條款中，消費者通知於約定餐會日前九日內到達或怠於通知者，企業經營者得不返還消費者已付定金。消費者因本人或其二親等內親屬之突發重大傷病或身故，或有其他正當具體事由，致無法如期舉行餐會者，得解除契約。而企業經營者違約不能履行餐會服務內容者，應立即通知消費者，消費者得請求加倍返還定金。

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看來廖老大當天取消母親節訂餐，是該沒收定金的，然而餐廳業者說「不能不來，食材都準備好了」，這句話只對了一半，確實是「食材都準備好了」，甚至有些菜已經在燉了，但是不能說「不能不來」，消費者是有權取消訂餐。但是在情理上，消費者在用餐前才取消包廂的訂席較不合適，但依目前規定只能沒收定金，這是定型化契約的不周延，應該進一步修正，如同旅遊定型化契約針對當天取消契約的規範，讓消費者與餐飲業者有所依循，避免不必要的爭議。

（作者為消基會名譽董事長、文化大學教授）

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