自由廣場》讓我們發揮同理心 一起渡過疫情高峰

◎ 傅安堂

隨著確診人數持續攀升，不安的心情加上居隔的種種不便，讓部分民眾將不滿的情緒發洩到辛苦的醫護或是社工人員身上。但持平而論，對比國外及中國的防疫措施，台灣仍可算是表現優秀的前段班。或許是因為先前我們防堵邊境成功，將國內疫情控制得宜，民眾免於染疫的風險，並得以正常的生活，現在隨著各國陸續解封，台灣也必須調整防疫政策，朝逐步開放邊境的目標前進，很多人在心態上還沒真正調整到「與病毒共存」，即便民調顯示六十三‧九％的民眾認為這是比較適合的政策方向。

在目前社會上充滿諸多抱怨或不滿的情緒下，還是傳出很多讓人感動的溫暖。例如台中南屯某醫院因誤植PCR篩檢結果，導致某餐飲業陳姓女會計被白關十天，連帶五位家人也得三加四居隔的烏龍事件。最後結果卻是陳姓女會計出面受訪表示能理解並體恤醫護人員辛勞，而她所屬餐飲集團執行長更霸氣照付十天薪資給陳女，而陳女也宣布捐出一半，與集團合捐一百份炒飯跟飲料送到出錯的醫院，慰勞醫護人員。另外，高雄梓官的戴藥師日前也投書貴刊，談到她的辛苦，及確診者真心感謝的溫暖回饋，讓她充滿動力繼續為鄉親服務。相信一定還有更多感人的事情，也希望媒體能多多報導，一起發揮「善的循環」正向抗疫力量。

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或許這波疫情確診人數多又快，大家不像去年那樣有空贈送飲料或便當去慰問醫護人員，但也誠心請國人發揮同理心，體恤辛苦的醫護及社工人員，不要將負面不滿的情緒發洩在他們身上。請用一句真心的「謝謝」，為醫護及社工人員加油，讓我們用同理心一起渡過此波疫情高峰！

（作者為資深航空從業人員，桃園市民）

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