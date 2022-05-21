自由廣場》一個加州台僑的痛心提醒

◎ 張昭仁

五月十四日，一名十八歲美國白人在紐約州水牛城超市內槍殺十人，其中八人是黑人，這名白人至上主義者挑著黑人聚集場所開槍。隔天五月十五日，一名六十八歲中國統一至上主義的中國人，闖入南加州台灣人教會，將出入口封閉，企圖槍殺裡面聚會的所有台灣人。

五月十七日，拜登總統針對水牛城恐怖攻擊事件，宣誓向種族仇恨挑戰，誓言打敗白人至上主義，維護族群共存共榮的美國國家靈魂。然而，不只白人至上主義的恐怖分子與組織必須繩之以法，近年日趨囂張的中國統一至上主義恐怖分子與組織，也必須繩之以法。

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是什麼樣的仇恨，可以使人在最自由的國度，槍殺不同族群與不同政治觀點者？是什麼樣的仇恨，可以使人在傳揚愛的教會，進行無差別式的屠殺？又是什麼樣的勇氣，使一位救人的醫生，在九十二歲高齡母親的眼前，用身體擋下仇恨的子彈，用自己的生命挽救了眾多長者的生命？耶穌的聖殿裡，撒旦的仇恨槍聲與天使英雄的犧性救人，仇恨與大愛激烈競爭。

這是一個自由的國度，任何政治觀點都必須被尊重，自由信念與價值是美國的立國基礎，沒有人可以對不同觀點者施暴。

這是一個平等的國度，任何族群包括白人、黑人、中國裔、台灣裔，都相互平等，沒有人可以對不同族群的人施暴。任何違反自由、平等的恐怖行動都必須繩之以法，恐怖分子的組織必須調查，散佈恐怖主義思想的組織必須禁止。

一個十八歲的年輕人，或許是基於無知、受白人至上組織煽惑，持槍殺人；但一個六十八歲的老人，又是受了那個中國統一至上組織指使與煽動，進行無差別持槍殺人？美國的司法警察不只應對白人至上主義者與組織進行追查究責，也必須對中國統一至上主義組織與參與者進行追查與究責。

台灣的司法警察與國安單位，也應及時追查散播暴力的中國統一至上主義者與團體，徹底掌握，確保這樣的恐怖行為不會在台灣發生。

（作者為美國加州會計師）

務必嚴查國內促統組織

◎ 顧敏耀

美國加州發生的促統團體成員對臺裔人士的仇恨槍殺事件，令人痛心疾首。全球這些促統團體其實都是中國共產黨政府的外圍組織，凡是被專制政權之宣傳洗腦而自甘充當走狗爪牙者，往往腦海中充斥著虛幻的國族信仰以及濃厚的仇恨意識，誤入魔道、泯滅人性而不自知。

二二八時期，狠心虐殺臺灣各地菁英的軍人如此，白色恐怖年代，構陷刑求異議人士的特務如此，一九八四年前往美國刺殺作家江南的黑道份子如此，這次在美國犯下令人髮指兇殺案的統派暴徒更是如此。

我們已經受夠了這些中共附隨組織份子，雖然生活於歐美或臺灣之民主社會，卻只是跟著中國獨裁政權吆喝，造謠生事，叫囂作亂，有如不定時炸彈一般。據聞臺灣人公共事務會（FAPA）已經呼籲美國政府要將促統團體列入恐怖組織當中，目前與中國處於準戰爭型態的臺灣，政府更應該嚴查這些具有第五縱隊嫌疑的不良組織與成員，還給人民一個安心的生活環境。

（作者為文史工作者，臺中市民）

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