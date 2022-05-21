自由廣場》當中立危及國家生存

◎ 郭維雄

芬蘭與瑞典正式申請加入北約，前副總統呂秀蓮的中立國主張頓失兩個範例。如果中立是可保平安的護身符，與俄國接壤的芬蘭怎會放棄？瑞典何必更動兩百年不變的國策？

兩千多年前的《伯羅奔尼撒戰記》有個警世案例：堅持中立的Melos年被雅典大軍包圍半年，糧盡而降，婦孺皆淪為奴隸，其餘盡遭屠戮。

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明訂於現代條約的中立呢？比利時與盧森堡先後於一八三九、一八六七年的倫敦條約被宣告為永久中立，卻皆在一九一四年八月遭德軍入侵。英國因而對德下最後通牒，當時的德國首相回應：英國莫名其妙，竟為一張無用的紙而宣戰！

一次大戰後，比利時為防德國再犯，於一九二○年與法國締結軍事同盟，後於一九三六年解約，轉而效法瑞士、荷蘭的武裝中立，且獲得希特勒滿口和平的支持保證。侵略者當然樂見容易個個擊破的局面。一九四○年春，納粹攻佔丹麥、荷、比、盧、挪威，蘇聯隨即兼併波羅的海三小國，相繼淪陷的八國在遭襲前皆保持中立，早先遭紅軍入侵的芬蘭也是。

老牌中立國瑞士、瑞典呢？法國投降後，納粹即著手準備拿下瑞士。數度修訂的「聖誕樹行動」（Operation Tannenbaum）終未實行，全因損益權衡：瑞士之地理、軍備、民心必使德軍陷於代價高昂的長期苦戰，柏林更將因入侵而失去對外採購所需的貨幣與金融管道。至於瑞典，同理，只消將瑞士法郎置換為優質鐵礦石。

二次大戰後的芬蘭中立實為情勢所迫。曾與納粹聯手的芬蘭面臨紅軍壓境，只好化身為蘇聯之戰略緩衝以換取和平。奧地利亦然：戰前被德國統一的奧地利遭盟軍佔領，中立是恢復獨立的要件之一，其用意主要是防止納粹復興。中立固然使這些國家當時免於捲入他國的衝突，但其自身安全其實植基於冷戰初期形成的強權共識：歐洲應保持和平，否則必引發核戰。

此共識未因蘇聯解體而消失，所以巴爾幹戰火未曾外溢。普廷卻利用它來染指克里米亞。七十年首見的沙皇劍鋒西移引起多國警覺，西方政軍學界當時即開始議論，芬蘭瑞典是否將放棄中立。烏龍守門員早已將球踢到自家門口，出兵基輔正是他不偏不倚的臨門一腳。

（作者從事寫作與翻譯，https://kws.baseed.net/）

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