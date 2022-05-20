自由廣場》從歐盟「數位主權」談台灣的機會

◎ 張孟仁

日歐領袖峰會發表聯合聲明，強調台海穩定、兩岸問題的和平解決極為重要之外，還發表日歐數位夥伴關係的文件，提及「值得信賴」的供應鏈。數位科技領域是歐盟近幾年想要擺脫美中對峙走向數位自主的目標，此次透過數位夥伴與日本深化關係，台灣應把握機會爭取加入歐盟的「數位主權」。

根據歐盟內部市場專員Thierry Breton的說法，「數位主權」有三個不可分割的支柱：計算能力、掌控數據以及安全連接。簡言之，歐盟想藉由「數位主權」擺脫對第三方國家或大型科技公司的軟硬體依賴，分散風險。

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「數位主權」無法擺脫人工智慧，歐盟執委會的人工智慧白皮書建議歐盟制定全面的人工智慧政策和治理方法；二○二一年更新的人工智慧協調計畫，強調在「值得信賴」的人工智慧領域上打造歐盟的全球領導地位。對於人工智慧的監管，歐盟打算通過協調整個歐盟的規則，並創建一個專門的監管機構，來確保監督和執法。同時，歐盟認知到制定科技標準化應該要與理念相近的合作夥伴共同做出承諾，因此歐盟人工智慧規則可能會透過歐美貿易和科技委員會（EU-U.S. Trade and Technology Council）或是此次日歐數位夥伴架構做出決定。美歐早在去年即已啟動關於中國的對話與印太高層級別磋商，雙方還設置科技委員會平台想聯手搶下科技話語權。

除此之外，二○一九年歐盟執委會主席承諾升級數位平台、服務和產品的開發，以完成數位單一市場（digital single market），以消除歐盟內部的網路障礙。歐盟在二○二○年十二月開始的數位十年新網路安全戰略（Cybersecurity Strategy in the Digital Decade）納入人工智慧、量子計算和下一代網路等關鍵技術，將其視為歐洲數位未來和網絡安全的核心。

另一方面，歐盟在日歐會談關切中國在生產晶片上所扮演的角色，強調要能仰賴值得信賴的供應鏈。整體觀之，歐盟相當關切科技供應鏈、科技話語權、值得信賴夥伴（安全）等問題，歐盟的印太戰略已將前述重點列入考量，此次實質的日歐合作亦是遵循該路線，台灣完全符合上述的條件，有爭取的必要。

（作者為輔仁大學義大利語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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