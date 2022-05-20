自由廣場》礦業法修訂草案三大錯

◎ 曾保忠

十九日公布的行政院版礦業法修訂草案，有三大嚴重錯誤：

一、時間錯誤：沿用民國十九年礦業法版本，係由北京、南京帶來台北，百年來雖經過十六次修法，都是個別條文的修正，基本原則並未適時調整。更可笑的是：民國三十八年淪落台灣第七次以後的修法，多是配合行政區域的調整，因此現行版本基本架構仍為民國十九年中國版本，與民國一一一年的台灣在觀念上、做法上、主客觀條件上，甚至社會、政治結構上差距達百年，根本完全不一樣。這就是行政院版本最不可原諒的錯誤。

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二、空間錯誤：整本礦業法基本設計適用中國大版圖大面積國家（二階段式先核定礦業權再核定礦業用地，即礦業權與土地使用權分開的設計）而不適用我們台灣這種國土面積小、山高丘陵多平原少、礦物資源有限而珍貴，適合發展精緻礦業例如日本、台灣等環太平洋亞洲島國。

三：實質內容錯誤： (1) 大部分是中國大陸才有台灣並沒有的礦物：草案第三條所列六十種礦物中，台灣僅有約二十種，其他四十種是台灣根本沒有的，卻列在台灣的礦業法中，意義為何？

(2) 名稱錯誤：礦物名稱與化學名稱混用，如硫化鐵、天然鹼；商業名稱與學術名稱混用如寶石及玉；顏料石、琢磨沙；礦物名稱與岩石名稱混用，如大理石、方解石等。這種錯誤發生在修法中，是低級錯誤，不可原諒！

(3) 重要有關政府主權政策礦物的疏漏：真正的綠能如地熱、甲烷水合物（可燃冰）、頁岩氣等均未列入！

這次行政院版礦業法修正案，從草案研擬、到公告、說明會之召開、到行政院通過，其間充滿著不公開、不公平與不公正，對質疑、對問題不回應，會議記錄不完整，讓人有被矇騙的感受，期間種種行政上之重大瑕疵，更可能影響法規修正的合法性。

礦業法要修，而且必須修，並且要從根本上修法，不要在百年前不合時宜的中國版本上做虛工、搞笑話，必須要修一部適用台灣天然條件特性，又符合現代化需求的礦業法。

訂定礦業法基本目的，是有條件規範合理開發礦產資源，絕非如垃圾草案中訂定各種條件限制開發。礦產業是極少數列入憲法層級的產業，有其重要性與特殊性，影響因素有地理、地質、礦床、環境保護、原住民及住民權益等，所謂霸王性條款正是憲法所規範，絕不是造成霸王經濟部的依據與藉口！

（作者曾任中國鑛冶工程學會副理事長，及經濟部礦務局礦場保安組組長、礦業輔導組組長）

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