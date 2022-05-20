新聞線上》停止醜化台獨

台裔醫師鄭達志英勇擋下多槍捨己救人，加州當地社區獻花感佩義行。（法新社）

記者莊榮宏

俄軍在烏克蘭濫殺平民，「統派至上主義者」周文偉在美國濫殺無辜，將兩者相提並論，因為他們都是針對特定對象進行無差別殺害。

使用槍械殺害手無寸鐵的平民，是懦夫才會幹的行徑，如果叫他們放下槍，一對一公平對決，這些懦夫絕對沒有這個種；說到底，就是人渣。

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周文偉兩年前就曾出現在教會，那時他剛加入拉斯維加斯的「中國和平統一促進會」不久；他開車四個多小時去一個陌生教會做什麼？合理懷疑他那時就起心動念，去觀察現場，準備日後犯罪。事實上，這個人渣犯案前還刻意寄出七冊「滅獨天使日記」，企圖利用媒體煽動仇恨台獨的言論。

周文偉參與中國和統會兩年後幹下屠殺案，事後卻被切割得一乾二淨，說他是「不請自來的」；這隻「孤狼」自以為是為反獨促統大業而殉身，其實是從棋子淪為棄子。

但沒有人天生就是「統派至上主義者」，在周文偉的腦子注入仇恨毒素的每一個人，手上沾滿的鮮血不比他少，死後也必將與他同在地獄受苦難。

中共輕描淡寫，將問題推給美國槍枝氾濫，然而四十二年前台北發生震驚全國的「林宅血案」，兇手卻是用刀行兇，可見槍枝並非關鍵，仇恨的灌輸才是；悲哀的是時隔四十二年，場景轉移到美國，對台灣人的傷害還在持續。

統派至上主義者迄今仍活躍在各個角落，台灣人願以「中華民國台灣」六字兼顧彼此、融合族群，但他們聽到「台灣」兩字就抓狂；所以，當中國國民黨立委曾銘宗為了這兩個字，失控大罵外交部次長俞大㵢「你是肖仔喔」，人們才恍然知道為何台灣到今天還無法族群融合。

這個事件也藏著「鬼使‧神差」，當魔鬼驅使周文偉去屠殺教友，神也差遣祂的使者去拯救無辜，於是有醫師鄭達志因著命運的安排而降臨教會，擋下三槍，以練武的血肉之軀為一群年邁教友爭取到一線生機後才倒下來，完成神給予他的任務。

周文偉準備了許多彈匣和汽油彈，自信可以大開殺戒，以為台灣教友只會哭泣奔逃，但高齡七旬的張宣信牧師迎上前去，只用一張椅子就打倒這個人渣，再與教友合力制伏；結局告訴世人，這個現場只有一個懦夫叫作周文偉，其他都是「勇敢的台灣人」。

這事件也警告世人，統派組織及成員具有高度危險性，他們唯我獨尊、仇恨異己，暴力本質、不惜殺人，他們散播仇恨、吸收黨羽、擴大邪惡勢力，貫徹中國統戰部的反獨指令。

為了避免被利用，請勿再污名化台獨，請勿仇視台獨，請勿激化對它仇恨，因為你絕對不想讓自己的手沾染鮮血，而每一個正常人也都不想再看到第二個周文偉。

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