自由廣場》邁向更具包容性的抗疫世界

◎ 露珍怡

全球各國邊境已逐步開放，經濟也逐漸復甦，儘管如此，世界各地仍持續感受到疫情帶來的嚴峻影響。生活與生計繼續受到衝擊，特別是對於全球相對貧窮的人口。

二○二一年底，疫苗覆蓋率的提升和確診病例數的下降，讓澳洲有信心重返正常生活。然而，Omicron病毒的出現又帶來新一波衛生與經濟的挑戰，造成確診人數暴增到前所未見的新高。雖然嚴重程度與前幾波相比較低，但不幸地仍造成不少人失去寶貴生命。

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Omicron變異株的出現，完全改變我們既有的防疫措施與規範，但澳洲人民藉由團結合作，在疫情高峰與趨緩時，接種疫苗，加上第三劑的高覆蓋率，讓我們能有效應對。儘管疫情的不確定性仍在，包括新變異株的出現，但我們將繼續合作，以確保面對疫情時，做好充足的準備，也有應對的能力。在此，我們要向全體為保護我們的安全而努力不懈的澳洲與台灣醫護人員，表達最誠摯的感謝。

沒有任何一個國家能夠根除COVID病毒，共同努力一起因應全球性疫情才是關鍵。澳洲持續與區域和全球夥伴一起合作，以提供援助與支持，包括透過「疫苗全球取得機制（COVAX）」及「澳洲衛生安全計畫」提供數百萬劑疫苗給印太地區國家。

澳洲也繼續與全球夥伴合作，以更了解應對疫情的措施與經驗，並從中汲取教訓。我們也共同努力採取實際行動，透過改革與強化世界衛生組織（WHO）在內的全球衛生體系，以確保能更有效地因應未來可能疫情。COVID-19疫情清楚地顯示，堅定且具包容性的應對措施是關鍵。而世衛組織與包括台灣在內的所有衛生機構保持密切的工作關係，並持續在應對疫情中，扮演堅實與透明的角色，亦至關重要。

澳洲在去年的世界衛生大會上所發布的聲明中，便強調此一事實。台灣防疫的表現領先全球，台灣也在抗疫及防疫上，為印太地區及其他合作夥伴提供寶貴協助。台灣現已進入疫情關鍵階段，仍有許多經驗可與全球分享。

在今年世界衛生大會召開前夕，我們再次呼籲，應以包容性方式因應不受邊境限制的疫情。唯有透過攜手合作，才能強化國際社會對未來疫情的準備度與應變力，提高防禦韌性，一起防止類似的嚴重衝擊再次發生。

（作者是澳洲駐台代表）

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