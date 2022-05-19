自由廣場》道德風險 變變變

◎ 楊德源

二、三年前，大家聞疫色變，避之唯恐不及。可能染疫的人，最想做的不是快篩，更不可能去做PCR，而是買感冒藥或退燒藥，期盼症狀趕快緩解。因為一旦確診後，隔離代價不小。除了失去十四天的寶貴自由之外，還可能要負擔防疫旅館的大筆開銷。防疫保單的出現，讓染疫者有若干生活資助，減少染疫的經濟負擔，卻也有意想不到的反效果。

隨著病毒演化及疫苗注射，確診者的病情不像疫情爆發初期的嚴重。九十九％是輕症或無症狀，風險大大降低，隔離條件也更寬鬆，染疫的機會成本大減。另外，染疫者居家隔離不用上班、薪水照領，加上有保險理賠，大家對確診的心態完全翻轉，快篩和PCR的需求因此大增。染疫就像中大獎一樣，正反映此一情勢轉變。這是保險常常發生的現象，稱之為「道德風險（moral hazard）」；而許多人雖擔心疫苗副作用，但政府宣布打三劑疫苗的人，就可免除居家隔離，一夕之間豬羊變色，注射疫苗的人潮爆增，這些都是人性的正常反應。

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一九三○年代的經濟大恐慌中，美國許多銀行倒閉，無辜存款人也跟著失去生活依靠。於是美國政府成立存款保險公司，保障存款人在銀行倒閉後，仍能保住部分積蓄。然而在一九八○年代的金融危機中，許多體質差的銀行為了生存，紛紛提高利率來吸收存款，以確保資金不會匱乏。照理說存款人應把錢存在體質健全的銀行才對，但因有存款保險的保障，不必擔心賠掉本金，還能賺高額存款利率，所以不少人竟然把錢存到倒閉風險高的銀行。這種行為也是道德風險。本來存款保險的目的是要穩定金融市場，結果卻讓體質差的銀行，靠著政府提供的存款保險，冒更大的風險、闖更大的禍，更加深金融危機。同理，防疫保單不只是單純的分散疫情風險，其中隱含的道德風險難以言喻，意外造成社會混亂，可能連保險公司也始料未及。

（作者是高科大金融系教授）

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