自由廣場》（金恒煒專欄）共產黨的「諍友」？ 趙少康笑死人！

香港特首林鄭月娥下、李家超上，是中南海一步棋，早安排好了；所謂李家超「一人選舉」是美化的粉飾說法，李家超得票率高達九九‧一六％正是證明書。中共明顯的是不滿林鄭月娥，要找更能執行黨政策的槍桿子，李家超雀屏中選，豈是偶然。

最可憐的莫過於林鄭月娥，為中國拼死拼命效忠，把身家全押下去，結果呢？一腳踢開。林鄭月娥為壓制「反送中」，冒著得罪英美等國家之險，先是申請美國簽證時被拒絕，美國財政部實施制裁包括金融制裁，連信用卡都不能刷，她在哈佛大學攻讀博士的兒子林約希向同學表示「家有急事」，私人物品都來不及打包留在居所，匆匆逃回香港。對中共來說，林鄭不是失敗就是不適格，李家超勢必比林鄭更狠是完全可以預料的。

請繼續往下閱讀...

原出身保安局局長的李家超一當選、尚未正式就任，馬上祭出「國安法」，拘捕天主教香港教區榮休主教陳日君和歌手何韻詩等五名；尤其香港人暱稱「樞機爺爺」的陳日君已屆九十高齡。李家超悍不畏人言的「抓放曹」，實質意義大於象徵意義，不是有些媒體所說的殺雞儆猴，而是向中南海磕頭，端出謝禮；表示前菜奉上。

其實香港的命運在九七回歸那一天就定奪了，「斬待決」而已。香港人死裡求生抵死在黑暗中鑿出光明，中共鐵掌把港人的微弱希望打成稀趴爛；台灣人一路聲援，一路失望。資深國民黨人趙少康到今天大驚小怪的嚷嚷，說什麼「香港民主遭壓迫！民進黨噤聲，國民黨要大聲譴責」，說什麼「到現在為止，國民黨都沒有把態度拿出來」，「要國民黨捫心自問為什麼會被抹紅？年輕人為什麼不支持？」真是又好氣又好笑、無知又愚蠢。

最教人瞠目結舌的是趙少康這句話：「國民黨不只是在台灣跟民進黨競爭，在『大陸』我們也是共產黨的『諍友』。」這裡犯了兩個錯。錯一，民進黨是民主體制下的政黨，共產黨是一黨專政的黨國，如何相提並論？「跟民進黨競爭」與「是共產黨的『諍友』」是同時而對反的異質存在，如何用「也」相連接？錯二，在民主的政黨政治下，國民黨在台灣是反對黨，「反對黨」不可能是「諍友」。在中國不但做不了「反對黨」，「也」做不了「諍友」。中共建政之後，將「諍友」的「民主同盟」納入聯合政府，結果透過「反右」，一舉殲滅。趙少康要當共產黨的「諍友」？門都沒有。

兩蔣時代知識分子最多能當「諍友」，絕不容其廁身「反對黨」。雷震要組黨，胡適說，你要組反對黨，就是要打倒國民黨，國民黨當然要消滅你。少年余英時深受影響的雜誌是《觀察》，主編儲安平；儲安平有名言：「言論自由在國民黨手上是多少的問題，在共產黨手上是有無的問題。」胡適「為國家做諍臣，為政府做諍友。」是蔣介石可以容忍的「諍友」。共產黨哪有「諍友」存在的餘地？更何況「世異則事變」，台灣已走過「諍友」階段，知識分子不必吞吞吐吐，加入執政黨分享權力可，加入反對黨推倒執政黨可，是什麼就說什麼的直面批判也可以。「諍友」？猶如「猶抱琵琶半遮面」的「御用文人」，不必了。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法