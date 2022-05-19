自由廣場》長老教會搞台獨？

◎ 陳明志

中國和統會成員周文偉在美國南加州攜帶槍械進入教會開槍的駭人事件，經過警方連日追查，輪廓已漸漸清晰，推斷這是出於政治動機的仇恨事件，源於此人對台灣人社群的不滿。由於事發地點為爾灣台灣基督長老教會。因此事發後，身邊友人謹慎地詢問，兇手為什麼找台灣基督長老教會下手﹖是否因其認為長老教會專搞台獨運動，導致令主張統一的他感到不爽﹖

針對這樣提問，真是說來話長。回顧蔣家統治時期，為了統治之便，自一九四九到一九八七年止，長達卅八年的戒嚴。此期間，強力限制言論自由，嚴格管控人民思想。有關國家定位與前途，除了早期反攻大陸（武力反攻），後期三民主義統一中國（政治反攻）所謂的基本國策外，完全不容其他立場與言論。然而，台灣基督長老教會，基於信仰良知與道德勇氣，因應國際局勢與台灣處境的變遷，不畏強權打壓，前後發表三大宣言。即一九七一年國是聲明與呼籲（失去聯合國代表權）、一九七五年我們的呼籲（憂心國家處境危急）、一九七七年人權宣言（美中兩國正式建交）。由於上述內容皆不容於當局，便遭到抹黑與打壓。並導致較年長的一輩，部份人還存留「長老教會就是台獨」的印象。

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實際上，台灣基督長老教會，不僅沒有政治企圖，釘根台灣的時間甚至比國民黨政權還要久。一八六五年英國宣教師馬雅各、一八七二年加拿大宣教師馬偕先後來台，迄今已有一五七年的歷史。在全台約一千三百間教會，遍佈都市、鄉村、深山、海島，從事宣揚福音、培育信徒、愛心服事、社會改造、關懷受造界、福音與文化等工作。關懷包括人際、家庭、醫療、教育、政治、經濟、族群、國際、生態等。致力於認同所有住民，通過愛與受苦，成為盼望的記號。

因此，針對此一不幸事件，除了譴責兇手，並為受害者祈禱外。針對友人的詢問：長老教會是否專搞台獨？個人則回答，長老教會並未搞台獨，而是深愛台灣。

（作者是台灣基督長老教會牧師）

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