自由廣場》美國嚴查中國代理人 台灣呢？

◎ 黃帝穎

美國司法部昨天依據《外國代理人登記法》起訴拉斯維加斯賭場大亨史提芬永利（Steve Wynn），因為他在川普政府期間，按照中國政府指示，試圖遊說美國政府將中國商人郭文貴遣返回中國。

台灣更關注的是，拉斯維加斯和統會幹部周文偉，在加州橘郡長老教會槍殺台裔醫師鄭達志，除了橘郡偵辦的檢察官史匹澤（Tod Spitzer）表示「如果沒有鄭醫師的英雄行為，會有更多人在槍擊案中受害，他犧牲自己讓其他人能活下去」，美國聯邦調查局針對周文偉「仇恨犯罪」及和統會成員是否違反《外國代理人登記法》也啟動調查。

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今年四月，紐約聯邦檢察官起訴在逃中國人孫海英，起訴書指出孫海英收買了包括一名美國警察等對象，聯手追捕被中國政府通緝的卅五名人士，這是執行中國中紀委與公安部等的「獵狐行動」，違反美國的外國代理人登記法。

今年三月，美國聯邦檢察官起訴五名嫌犯，涉嫌為「中國代理人」，在美國境內蒐異議人士的訊息，進行騷擾、色誘、抹黑，甚至策劃暴力攻擊美國關注中國民運的國會議員參選人，相關被告違反《外國代理人登記法》等，最重可判刑十年。

反觀台灣，高院在王炳忠案的無罪判決理由，甚至認為「周泓旭扣案隨身硬碟內雖存有替中共在台發展組織之文件…然其等之互動與一般交友日常無異惟其亦無主動結識其等，更無招募、吸收其等加入中共組織之行為」，姑且不論法官是否具備「民主防衛」素養，單就「替中共發展組織」，若有如美國《外國代理人登記法》或澳洲《反外國干預法》的法律，因為該代理人沒登記，不論發展組織成效如何，已足以起訴、判刑。

美國、澳洲等民主國家，面對獨裁中國的滲透，均用法律命令「中國代理人」登記，否則起訴、判刑，美國甚至在近三個月起訴多位「中國代理人」。台灣比起美澳，更直接面對中國的併吞威脅，卻對「中國代理人」無法可管，簡直豈有此理！

（作者是執業律師、永社理事長）

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