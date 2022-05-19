社論》團結多數 融解少數

十五日，美國加州橘郡拉古納伍茲市，一座基督教長老會教堂發生槍擊事件，還好現場人員英勇制伏嫌犯，僅造成一人死亡、五人受傷，算是不幸中的大幸。橘郡警方在嫌犯車上找到的中文紙條顯示，嫌犯不認為「台灣是一個獨立於中國的國家」。而進一步的資料顯示，嫌犯有拉斯維加斯中國和平統一促進會理事、韓國瑜積極支持者的背景。不過，中國官方與官媒，立即與該嫌切割。而FAPA率先呼籲美國政府，二○二○經國務院認定是中國使團的和統會，應列為美國境內的恐怖組織。

初步來看，嫌犯的政治傾向，近乎「二○一八激進份子」。他們對二○一六政黨輪替痛心疾首，年金改革尤其影響了他們的既得利益。加上轉型正義、進步議題等產生的民怨，二○一八小英號差一點翻船。這股士氣，還想乘勝追擊，二○二○直搗黃龍。人算不如天算，好事卻變壞事。一是，二○一九年初，習近平認為時機成熟，拋出一國兩制台灣方案，讓台灣人民寒毛倒豎。二是，韓國瑜吃碗內看碗外，且自曝是市政草包一個。內外交互作用之下，二○二○韓國瑜從高點摔下，又被罷免市長職務。兩頭落空，不少支持者承受了二○一六、二○二○的雙重打擊，除了個別的生活史，共同留下了「夜襲」的心理創傷症候群，念念不忘「鑽向敵人的心臟」。

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橘郡槍聲響起，北京忙著認知戰︰敦促美國解決國內槍枝暴力問題，本質是台灣人攻擊台灣人，民進黨讓政治與輿論變得越來越極端，不一而足。實則，嫌犯的年紀與背景，顯然是走火入魔於特定的意識形態、國家認同與政治激情。可以推測，李登輝以來的本土化、民主化、兩國論，都讓他們的價值堡壘受到動搖。有趣的是，這樣的人在情緒折磨下，出之以移民美國反獨促統，卻不回歸祖國。黃安、劉樂妍、方芳等，赴中國罵台灣討生活，保留國籍、健保卡，兩邊的利益都要。這些是大時代的小點滴，至於反獨促統的大小人物，不也幾乎理智地保留國籍「寄生台灣」嗎？來自日語的「口嫌體正直」，不就是這麼回事。他們甘當反獨促統的政治工具，而反獨促統也是他們的盈利事業，猶如香港的忠誠廢物，這是錯亂時代的特殊產物。

至於這樣的案例，不是台灣的專利。中國人，民族主義到不行，反美抗日不惜一戰。但靠此維生的反美、反日鬥士，不乏荷包滿滿赴美、日逍遙者。中國這個不正常國家，高官子女到美國留學、就業，來路不明的財產往境外藏，還不准國際媒體報導。所謂的「高級五毛」，自己、家屬、財產轉移到境外，遭諷為「反美是工作，留美是生活」。他們可能自以為當然，上面的領導不也是這樣嗎！普通人移民美國，應該是為了逃離一黨專政，享受自由人權發揮才能。但是，處心積慮移民到美國，不善用自由人權，盡搞反獨促統，動機難免可疑。

針對台僑、台裔無差別屠殺，當然會引起國人公憤，尤其是在一個宗教場所。但是，作為被攻擊的一方，在憤怒之餘也要冷靜，避免成為像攻擊者一樣的人。文明之所以戰勝野蠻，不是因為文明下效野蠻手段，而是堅持文明致野蠻自我崩毀。反獨促統，很明顯是一種迷惘。他們推崇專制統一，反對民主獨立，以致在中國內部，也淪為一黨專政幫凶。其實，所謂的反獨促統，真正的有效之道，在於先促進中國民主，這樣對台灣才有號召。專制與民主，本屬互相排斥，反民主獨立、促專政統一，根本是無法成立的命題。九二共識，兩岸一家親，亦然。民主與專制，油水分離，涇渭分明，如何同屬一國？如何一家親？香港已經提供答案！

橘郡槍擊事件，喚起了台灣人民逐漸淡忘的白色記憶。出自政治動機的謀殺，令台灣人民跨族群地警覺，二二八，白色恐怖，林宅血案，陳文成案，江南案，血跡斑斑，而且，血漬未乾。二○二二，歷史還沒有終結，中國黑影幢幢，吾人自當提高警覺。尤其是，台灣內部的認同分歧，延伸到海外僑社，遂令北京統戰分化認知戰得以乘虛而入，實堪憂慮。值得樂觀的是，從二○○四的二二八牽手護台灣，到二○一四的三一八太陽花學運，透露了台灣認同向下扎根之靜水流深。未來，致力團結多數、融解少數，可以說是台灣的另一場寧靜革命。

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