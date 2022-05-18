自由廣場》長照2.0裡的隱形服務

◎ 張孝珺

政府去年編列五百億的長照基金來照顧長照對象，衛生福利部次長薛瑞元在立法院公聽會表示，去年十一月至今年十月使用長照服務人數約卅七萬人。但錢到底是怎麼用的，用到五百億去照顧卅七萬人；據報載，二○二三年將編列六百億，長照基金預算還在增加。

全世界失智人口不斷攀高，國際失智症協會去年九月一項調查顯示，有七十五％的失智症患者未被診斷出來；按照健保資料顯示，去年因失智就診人口約廿七萬一千人。據此推估，台灣有一百多萬人失智，卻有超過八十萬以上的人不知自己失智了。

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長照基金年年增編列預算數百億新台幣照顧三、四十萬的長照對象，而使用長照2.0制度的人幾乎都是中度以上與極重度的長照對象，然而許多高齡長者明明符合長照2.0補助資格卻不使用？其實，主因都在現有服務項目多為身體的照顧，而失智症早期患者行動自如，不需照服員幫他洗澡、餵食或換尿布，他們需要的是針對失智症復健的認知訓練，然而1922並不會主動告知長照2.0中有一項「隱形服務」。

高齡長者之所以會失智，是因為腦部認知功能逐漸喪失，也就是腦健康「天天下滑」。換句話說，想要延緩失智症，就需要天天做認知訓練，但所有長照機構所提供的失智症訓練課程，多半是每周一次。而這些機構難道不知這種訓練效果有限？如果知道，又為何不提供天天訓練的機制？

事實上，早期失智症患者沒有天天做腦靈活訓練，勢必逐日喪失認知功能，最後就會失去生活自理能力，而需照服員協助盥洗或餵食等身體的照顧，導致長照基金越編越多。其實，在長照2.0制度中有一項隱形機制，可讓早期失智症患者天天進行認知訓練，但卻沒有長照機構願意告訴大家，而全台有超過七萬三千七百名照顧服務員，他們又為何不到長照對象家裡陪同訓練呢？原因是社會大眾不知道有此服務，所以沒有人去申請。所幸，現在聯寶電子願意贊助公益講座，讓社會大眾知道並了解這項服務。

筆者認為，權利是給知道的人使用，政府編列五百億長照基金，如果要讓這筆錢要花在刀口上，就要讓「輕症」維持在輕症狀態。所以，早期失智症患者與家屬如果知道這個隱性服務，就應提出符合自己的長照需求，並多多督促長照機構針對全國七萬多名照顧服務員進行簡單的訓練；因為重症需要照顧，輕症更應該保護，才能讓輕症不變成重症，長照制度才不會破產，人民也才能更安心依賴政府的長照承諾。

（作者是培訓講師）

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