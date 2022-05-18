自由廣場》有證據才有司改

◎ 陳志龍

台灣號稱人權立國，但不講求證據，如何談司法改革。司法改革，是國人最盼望的、也影響民意高低，但改革如何一次到位，要有方法。其實，最關鍵點莫過於就是證據法，即如果能夠清楚明白證明，就能夠使司法判斷正確。

證據，是讓法庭能分辨真偽的要訣，而「證據證明的方法」，就是要求得「準確」，此項要求，可以提升「司法判斷」的信度。而證據，也是司法的基石，基石滾動、不穩。司法的白色巨塔，就容易崩塌，不待敵人的飛彈摧毀，就會自毀於一旦。

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基隆一萬八千元的交通罰單被強制拍賣祖厝案，已被列為國家文官學院的公務員養成教材。為何如此？因為執行署查封拍賣時沒有盡到告知當事人的義務，讓人民不知所措。在不知情的狀態下，就被拍賣掉了，陳青旭的老母親，還以為是詐騙集團。如此的恐怖事件，很可能發生在你我身上。所以，此案提醒所有的公務員執行公務，不得有造假、抹黑情事。

此外，啓人疑竇，執行單位在查封當時未使用公務相機，照片也未放在公務卷宗內。但事隔兩年，書記官竟然聲稱，在老公私人電腦的垃圾桶中找到。試問，誰的電腦，兩年不清除垃圾桶的機率有多少。還有，多少官員會將公務照片存放在私人電腦中？

再者，陳青旭的罰單，是兩張六千元交通罰單，再加上各三千元遲交罰緩。為何官方放話給媒體並用「酒駕垃圾」來抹黑他，造成弱勢家庭的陳青旭差點自殺！另外，執行單位的高官，為何要將上面明明有二○一九年出廠的冷氣機的照片，硬說是二○一八年的查封現場照片？這豈不就像知名演員強尼戴普與前妻安柏的離婚官司，女方律師舉出二○一四年強尼家暴安柏，導致安柏要用「遮瑕膏」作為證據，而露餡的是，這款遮瑕膏一直到二○一七年才上市。

好法官在於「以心為師」，而不「以利為師」。美國法官卡普里歐（Frank Caprio）曾說「我的法官袍下，沒有徽章，我只戴了一顆心」。裁判者的重點，在於「證據」。這個證據法，攸關你我權益，也攸關司法的正確性和人民信任的提升。

（作者是前台大證據法教授，現任台灣財經刑法研究學會理事長）

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