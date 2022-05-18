自由廣場》南韓未邀台灣出席總統就職的原因

◎ 李昭賢

這個月十日南韓總統尹錫悅就職典禮未邀台灣參與，引發立委質疑。

外交部次長田中光表示，是因疫情無法參與，且韓國對台灣代表處的地位有不同認知，因此未邀請駐處；對近年台韓關係，國安局長陳明通則指「還有很多努力空間」。唯筆者認為這兩個因素，均非真正原因。

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之所以南韓這次會與以往不同，未邀台灣立委或駐處參與就職，是因為台灣與中國的關係敏感，加上尹錫悅在大選期間就被認定是「遠中」態度，而且增加部署薩德系統的想法，也為南韓與中國的關係添上不少緊張氣氛。所以，南韓這次總統就職典禮未邀台灣。一來是為了避免直接碰觸中國底線，二來更為了避免坐實其「遠中」的對中政策，反而與中國交惡。南韓自身在東北亞的政治利益考量，遠大於追求台韓關係的改善。

因此，立委蔡適應追問，若立法院今年派團出席，南韓會接受嗎，外交部次長田中光的回應「會」，讓人聽來顯得政治敏感度稍嫌不足，但這也是田次長的立場不得不如此回應的無奈。因為萬一回答南韓不會接受，反而成為朝野與百姓撻伐的焦點。

台韓關係如果要加強，勢必只能從淺水區的民間企業、娛樂產業以及人民交流方面努力，深水區的政治面有中國因素，難度太高。要求政府與外交單位的人員在政治面要有所突破，有點強人所難。

外交單位在面對中國因素的困難度與處境，實在不是我們一般百姓可以想像的辛苦。所以還是請立委官員與百姓們多些諒解和包涵。

（作者是中興大學國際政治學博士）

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