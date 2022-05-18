自由廣場》看中國和統會屠殺台灣人基督徒事件

◎ 盧俊義

本月十五日禮拜日中午用餐時間，在美國南加州，發生一名叫周文偉的「中國和統會」理事，拿著兩支槍和幾個彈匣衝進「爾灣台灣基督長老教會」（隸屬美國長老教會南加州和夏威夷大會）聚會處，朝著信徒開槍掃射，造成一位欲上前阻止兇手的鄭醫師遭射殺當場死亡、另五人輕重傷的慘劇。

該教會雖隸屬美國長老教會，但信徒幾乎都是咱台灣人早期因就學、就業等移民者，所有的信徒至今仍有親人在台灣，而他們幾乎人人都還保有台灣護照，常來回台美兩地。而周嫌則是從台灣去美國拉斯維加，屬「中國和平統促會」的重要份子。

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美國警方已確認該起謀殺案是預謀，且認定和政治因素有關，難怪「美國台灣人教授協會」會發表聲明，公開呼籲美國政府將「和統會」列入恐怖組織。個人認為，由於其成員膽敢在美國台灣人教堂裡大開殺戒，背後必定受到北京當局默許，就像當年陳啟禮等人跑去美國暗殺江南，因有國民黨情治單位的背書一樣。

一九八○年代開始，當中國共產黨政府開放其人民可到歐美民主國家去時，特別是在北美地區許多台灣人長老教會，紛紛將他們看成同信仰的兄弟姊妹，善待並幫助他們，結果他們是一個接一個趁機受洗進入教會，然後利用長老教會民主制度票選方式，成為教會長老、執事，然後把好心呼籲會友接納他們的牧師在任期屆滿要續任時，就這樣給換成中國人牧師，現在則是更殘酷地直接進入台灣人禮拜堂大屠殺。

這使我想起呂秀蓮最近所論說的要和中國「統合」，說穿了，統合就是殺掉對方，除非你投降變成中國人。其實北京國台辦最高興呂秀蓮這種「統合」的言論思維，因為他們看到在台灣長久以來撒下的「認知作戰」種子終於發芽了。大家都知道要和它國和平相處，就要簽約。然而，全世界就是中國共產黨這個政權最不可信，若連聯合國都認證過的英中在一九九七年簽訂的香港五十年不變之約定，都可以不到廿五年就予以撕毀，其它的就更不用說了。

歷史很清楚記載，世界上沒有任何一個弱小國家會去挑釁鄰近強勢國家，只有強國隨時想盡一切辦法要併吞鄰近弱國。而呂秀蓮應該比任何台灣人都更清楚，台灣沒有能力跟中國對嗆，只有中國一天到晚想盡辦法要挑起戰端。要讓中國不敢侵入咱台灣，唯有學習瑞士這個小國卻擁有作戰實力才是正確之道。

（作者是台灣基督長老教會牧師）

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