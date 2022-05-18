自由廣場》劉畊宏現象隱藏的危機

◎ 凃京威

藝人劉畊宏去年舉家遷居上海發展，在網路上以自創的「毽子操」教學健身爆紅，而上海近期因疫情嚴重，民眾無法外出，因此對「劉畊宏現象」產生推波助瀾效果，微博粉絲以每天增加四、五百萬的速度暴漲，擁有近七千萬粉絲的他，據說一支冠名廣告報價已有一線明星的行情。

然而劉的台灣人身分，卻讓單純的推廣健身蒙上統戰陰影，最近包括國台辦、官媒新華社、軍方背景的環球時報、共青團背景的中國青年報、以及代表各地方政府的北京日報、寧夏日報等媒體，均提到「劉畊宏現象」。例如國台辦趁機強調中國是沃土，歡迎台灣青年至中國發展；中國甚至在兩岸青年活動中探討劉畊宏現象，串連兩岸十二個城市共上百名青年，發表「我們都是劉畊宏」主題曲，由歌詞「我們都是劉畊宏，跨越海峽來尋夢。神州大地任我行，我要大膽往前衝」可以發現，與國台辦的論調一致，顯示中國是有系統的將劉畊宏現象做為「以台引台」的統戰手段。

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近年中國為了吸引台灣青年至中國就業，又不願犧牲原本就競爭激烈的就業環境，中共便呼籲台商響應招募台青的的政策，並與「中國夢」掛勾，讓台商不敢怠慢，以免成為阻礙「中華民族偉大復興」的罪人。劉畊宏目前顯然已經成為中國「以台引台」的樣版，各種官方的資源勢必大幅挹注，以維繫統戰的金字招牌。

然而，官方的支持恐怕不會沒有代價，可以觀察的是，未來中共勢必要求劉畊宏配合許多「政策性」的、符合「黨意」的宣傳，也一定要求他表態。屆時劉若想脫身，恐怕不容易，因為若有不從，即成破壞「兩岸共築信心、共享機遇」的罪人。

（作者是博士生）

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