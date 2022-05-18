自由廣場》（林保華專欄）要名不要命，習皇騎零難下

全球正在面臨武漢肺炎這個本世紀人類生存的最大挑戰，台灣也不例外。台灣防疫取得了很大成就，然而同任何事物一樣不可能盡善盡美，這有待執政者與大家共同努力。但是就是有中共第五縱隊一直將防疫與今年選舉扯在一起，轉移防疫焦點來製造混亂。有些人頭腦簡單，跟著這個風向走而亂上加亂。如果身在廬山而不見廬山真面目，就應多看看中國的防疫：只怕不識貨，不怕貨比貨。難道台灣人覺得中國做的更好而跟隨中國封城？

大家看到中國防疫的表面現象已經夠可怕了，台北願意與上海共演雙城記來體現一家親嗎？北京大學學生宿舍被圍學生夜裡出來抗爭，揭穿習近平到人民大學聲稱關心年輕人的謊言。目前疫情正在向北京、四川、深圳擴展；中國放棄了明年舉辦的亞洲盃，亞運與世大運也都延期。

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習近平清零要到什麼時候？國家衛健委主任馬曉偉在最新一期的中共中央機關刊物《求是》雜誌說，要提前規劃建立永久性的方艙。也就是永久性清零、永久性集中營，習近平騎在清零虎背上下不來了。台灣有哪些企業願意陪葬？個人則悉聽尊便。

中國上上下下都有人反對清零，但是獨裁體制的效率就是把他們消音，甚至抓起來。北大學生出來幾個小時，黨組織當晚立即要學生們互相檢舉誰不在宿舍裡。但是還會有人前仆後繼！高層的內鬥更神秘，只能從蛛絲馬跡去觀察。其中最值得玩味的是香港媒體報導，四月廿九日召開的政治局會議，廿五名成員有六名缺席。看缺席名單，除了孫春蘭、李強在上海防疫不讓他們把病毒帶來北京，其他幾個原因不明，連習近平親信、身在北京的北京市委書記蔡奇也沒來。是多人染疫，還是內部大清洗？

習近平不願意與病毒共存，當然是擔心一旦鬆綁，在今秋中共二十大前可能有數千萬人染疫，他這個天子要怎麼做？更重要的是，習近平很愛國，只准國人接種國產疫苗，連上海復星代理的BNT，也僅供高幹與統戰使用及發災難財。而國產的科興等疫苗已經被證明是全球效益最低的疫苗，倘若要與病毒共存，必須開放外國疫苗供國人接種才能減少感染率與死亡率，香港證明了這一點。這樣中共既要破財，疫苗外交也淪為悲劇，更是嚴重傷害中國人民的民族感情。中華民族偉大復興的招牌被習近平自己砸了，他這個天子怎能做下去？

中國製造了武漢肺炎，最早研發疫苗與防疫措施，然而這兩年內習近平不顧中國人的人命而忙於利用武肺沽名釣譽及擴展自己權勢，導致今日苦果。於今唯有死撐清零，綁架十四億國人為他陪葬。台灣那些共奴也要台灣為習近平陪葬，是可忍，孰不可忍？

（作者林保華為資深時事評論員，http://blog.pixnet.net/LingFengComment）

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