自由廣場》薪資成長趕不上經濟成長

◎ 魏思源

去年五一勞動節，總統蔡英文除向所有勞工朋友致敬，她也說，二○二一年第一季經濟成長率概估值超過八％（後經主計總處公布，二○二一年第一季經濟成長率為九．二○％），創下十年來單季新高，這些成長的果實，應該多回饋給辛苦的勞工朋友。副總統賴清德今年初赴高雄出席「黃氏大宗祠江夏紫雲寺落成安座大典」時，也表示今年已調升勞工基本工資與軍公教待遇，喊話企業家跟進加薪，讓全台人民不分行業都能享受經濟成長的果實。

過去多年，台灣經濟成長始終在保二、保三邊緣掙扎，去年雖然疫情升溫，然而經濟成長率反而升至六．○九％，讓不少政府官員讚嘆不已，這個成長數字已然回到一九九○年代的水準，就數字而言，確實是個好成績。但是今年第一季的實質經常性薪資卻還是負成長，顯見經濟成長的果實，多數人並沒有分享到，如此就算保六、保七又有何用？

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依據主計總處調查，今年第一季八一五萬名受僱者的「每月實質經常性薪資」四一六七○元，比去年同期下滑○．一％，這與去年超高的經濟成長非常不相稱，更令人驚訝的是，與二○○一年的四○三四六元也沒有太大的變化，二○○一年到二○二二年已歷經廿一年之久，其間經濟成長率不知已成長多少，但「實質經常性薪資」卻只微幅增加，凸顯台灣勞工在整個經濟產出裡所分到的成果實在太少了！

台灣薪資成長低緩，使勞動報酬份額下降，所得分配不均，不僅影響經濟永續成長，全面低薪的就業市場，只會逼大量國內人才外移，企業無法獲得良好人才，競爭力也無法提升。此外，貧富差距加劇，最後勢必演變成社會對立。長遠來看，這對勞資雙方，乃至社會都不利，政府除了應創造好的經濟環境，以繁榮生產事業、對外貿易、商業活動來促進成長，主政者更應善用租稅手段，鼓勵企業加薪，讓勞工分享經濟成長的果實。因為唯有經濟發展做到成長與公平並重，倚賴分配公平帶來的消費動能，才能為人民所共享，使人民真正受惠。

（作者從事資訊業）

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