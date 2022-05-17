自由廣場》李明哲 vs. 王炳忠們

◎ 張月環

李明哲遭中國政府恣意拘禁五年，終於回到台灣老家，他從事人道救援工作，卻被中國冠以「顛覆國家政權罪」，服刑五年。另有屏東縣枋寮鄉政顧問李孟君，被中共指控是台諜，判刑一年十個月，剝奪政治權兩年，但迄今被拘禁已近三年，仍不見中共放人的跡象。

在台灣新黨成員王炳忠等人被控接受中國台辦資助，在台發展組織，卻因即使有蒐集軍人、公務人員資料，但未招募，且無法證明對國家安全造成「明顯且立即危險」，一、二審皆判無罪。這樣的判決，與中國相比，令人錯愕有加。台灣是一個民主自由的國家，勿枉勿縱是司法的基本精神，然而面對無時無刻都想併吞台灣的對岸，只能說台灣司法太沒有危機意識，與對岸根本不成對比。就如同報上所說的，法界認為判決形同鼓勵中方，假交友真滲透。一旦做出明顯且立即危險的事來，都已防不勝防了。

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已故的彭明敏教授曾說，與中國「交流」必須堅持「平等」原則。對方可以在台灣做的，台灣在中國也可以做，台灣在中國不能做的，中國在台灣也不能做。 這是基本原則。對此，我們的司法判決，是否對自由民主的維護太廉價了？對中共對我們人民的制裁，政府有強力譴責嗎？維護民主自由價值的力道，需靠法治的嚴謹機制而行，而法院每次遇到親中人士在台灣鬧事，幾乎都輕判放行，這讓我們很憂心。

民主自由的維護，人人有責；台灣好不容易得來的成果，不能被濫用。

（作者為大學兼任教師）

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