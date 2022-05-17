自由廣場》（鏗鏘集）國家要獨立 民族要解放

◎ 王景弘

自「上海公報」以來，美國政策對台灣人民最大傷害是「一個中國」，和被中國扭曲的美國「承認」台灣是中國一部份及美國不支持「台灣獨立」。

後兩個虛構命題形成限制台灣民主發展的框架。事隔五十年，美國國務院終於根據事實，刪除這兩條綑仙索，對台灣鬆綁，對台灣人民是遲來的正義。

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無理要求被拋棄，中國指控美國「掏空」一個中國政策的內涵，這是難得的真話。美國「政策未變」已經是敷衍的口頭禪；標籤還在，實質內涵卻已調整。

因為中國並無權主張對台灣的主權，才要逼國際社會接受虛構命題把台灣綁住。只要去掉台灣是中國一部份，剩下「一個中國」，「不支持台灣獨立」都是廢話。

蔣介石與毛澤東內戰，把台灣當最後勝利品，北京政權需要「一中」、「內政化」，以繼承台灣主權，蔣介石則為維持佔領的正當性，拒絕民主化，零和遊戲產生了上海公報「所有中國人」都主張「台灣是中國一部份」的荒謬。

事實並非如此，台灣民選政府和絕大多數台灣人都主張台灣是主權國家，不是中國一部份，五十年前的說法，與事實、法理與民主價值相背。

去除台灣是中國一部份，則柯林頓超出原有承諾的單方面「不支持台灣獨立」便無意義，後任政府不再重申便屬無效。

「不支持台獨」緣自周恩來指控美國支持「台灣獨立運動」，要求美國不支持在美國的「台獨運動」。把它扭曲成不支持「台灣獨立」，顯然與民主原則相衝突。

北京不滿美國「掏空」一中政策，但習近平更應該重讀「上海公報」，重溫「毛語錄」：那裡有迫害，那裡就有反抗；國家要獨立，民族要解放，人民要革命，已成為不可抗拒的歷史潮流！（作者是資深新聞工作者）

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