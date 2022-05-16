自由廣場》 性騷案 請尊重一下德國法律

◎ 黃世澤

台灣在德僑團「國際傑人會德國總會」旗下的「海德堡台灣華語文學習中心」爆出性騷擾事件，有人要求駐德大使謝志偉調查處理，謝志偉表示無權調查，遭到不少人責難。以筆者住在德國的理解，要求謝志偉調查，或擅自裁掉某些人，其實會有很明顯的法律問題，性騷擾事件交由巴登符騰堡州的機構處理會更為恰當。

首先，性騷擾一類事件，如果涉及觸犯德國法律，就算台灣使館享有一定外交權力，除非有關事情於台灣駐德使館範圍內發生，否則都應交由德國執法部門處理，不然會觸發外交緊張。更何況台灣與德國並無正式邦交，台灣駐德使館所享的外交權力，都是特別處理下的結果，介乎民間團體與外國使館之間，當中定位、界線甚難拿捏。

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而且在德國要裁掉一個人，涉及勞工法規問題，若程序不當，對方可以把相關團體告進法院，反而更麻煩。因此，最恰當做法，是當事人向德國相關城市的執法部門投訴，由他們處理，如果證據明確，甚至裁定有性騷擾事情，再依德國法律取消相關人等的職務。

至於現時針對謝志偉的言論，不是對德國法律以至台灣使館的獨有處境了解不深，便是想搞政治鬥爭。很奇怪，無論謝長廷、還是謝志偉，這些賣力的台灣駐外大使屢遭抹黑，相反，像尼加拉瓜前大使，投共投到賣國程度，居然無人追究責任，筆者實在懷疑，台灣還有多少第五縱隊？

筆者作為外國人，一直對台灣的國家安全甚為擔心，因為台灣的有用的傻瓜，以至第五縱隊都很多。現在搞出性騷擾問題的人，的確要揪出來，甚至交由執法部門處理，但現時走去鬥謝志偉，我真的懷疑那些人的出發點。

（作者是居德英籍時事評論員）

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