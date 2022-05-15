自由廣場》標槍不足？ 北約還有援烏好料

◎ 林進

經歷戰爭初期的重大傷亡後，俄軍回歸圍城使用大量砲擊的紅軍傳統戰術，哈爾科夫就是個例子。摧毀俄軍砲兵，特別是自走砲，會是烏東戰役中烏軍最重要的目標。

相對於在第一線衝鋒的戰車，自走砲可以待在防線後方，利用二十公里起跳的射程投射火力，缺乏空優下，北約軍援的M777與PZH2000榴彈砲，是烏軍最好的反砲兵武器。

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相較於烏軍的一五二榴砲，M777除了輕便、自動化、節省人力外，相容北約一五五口徑的精準彈藥是重要優勢。除了雷射與GPS導引砲彈外，北約應提供更先進的BONUS以及SMArt智慧榴彈，其操作與一般彈藥無異，但發射後會釋出兩個具毫米波雷達與紅外線感測器的反甲子彈頭在三萬兩千平方公尺的目標區域自主索敵，以頂攻的方式打擊敵方裝甲，如同射程超過二十公里的標槍飛彈，對俄軍自走砲帶來極大威脅。北約庫存上萬枚這類精準彈藥，足以摧毀現役所有俄羅斯戰車與自走砲加總。目前俄軍在烏東不顧一切的進攻，正帶給烏軍使用這型彈藥的絕佳機會，只要有效殺傷俄軍，就有機會耗盡其進攻能量，屆時缺乏足夠兵力防守虛胖的佔領區，為烏軍後續的反攻打下良好的基礎。

另外，參考南斯拉夫經驗，可提供充氣戰車、雷達等防空誘餌保護砲兵，讓俄空軍將有限的出擊架次浪費在攻擊誘餌上，或作為防空陷阱，使用防空武器伺機打擊。

火砲之外，烏軍的戰鬥載具也嚴重不足，東歐提供的兩百輛早期型T-72M1戰車，面對俄軍戰車缺乏優勢，英美可再補充即將除役的數百台彎刀裝甲偵查車與史崔克機動火砲系統，其主砲可以對大多數目標帶來毀滅性打擊，雖然不適合正面交戰，但分散在小單位中作陣地伏擊與步兵支援火力，即可發揮這些車輛的強大火力。

可以看出短期內經濟制裁對俄羅斯的戰爭決心影響有限，軍事手段是遏制侵略的唯一方式，儘管標槍飛彈短缺（美軍已提供三分之一的庫存），北約目前的援助方案只動用其即將退役與封存重武器的極小一部分，仍保有龐大的軍援潛力。可悲的是，「長電報」中喬治·凱南所說「儘管蘇聯不受理性邏輯的影響，但對武力邏輯高度敏感」，歷經七十年與蘇聯解體，依然適用於今日的俄羅斯。

（作者為軍事迷，台北市民）

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