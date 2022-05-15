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自由共和國》曾進發／晨霧蔡依林樹

2022/05/15 05:30

晨霧蔡依林樹

曾進發／攝影詩人

晨光幫蔡依林樹梳了個心形的髮髻

平流霧匍匐前進

自在地在池上稻田間流轉

車燈黃暈光柱如穿透乾冰的

spotlight

舞台上穿著一件白色雪紡芭蕾舞衣

蔡依林樹轉來轉去

裙擺像一把半開的心形遮陽傘

大地舞台寂靜無聲

婆娑舞姿與歌聲彷彿漂浮在夢中

喜悅緩緩地像霧一樣從眼底升起

清新的晨曦初透

平流霧駕馭著風景

輕輕地將蔡依林樹裹在軟軟的白雲裡

※蔡依林樹位於台東池上伯朗大道金城武樹旁邊200公尺。

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