自由共和國》姜皇池／評外交部「臺灣的國際法地位說帖」

我國外交部在其網站的《臺灣的國際法地位說帖》中，主張中華民國早在一九四五年起恢復對台灣、澎湖列島之主權。(取自外交部網站)

姜皇池／台大國際法教授

因國史館舉辦「《舊金山和約》與《台北和約》生效七十週年研討會」，再度引發台灣國際法地位爭辯。有認為「台灣法律地位未定」、有認為台灣地位已經事實人民自決而定，最後亦有部分論者認為《開羅宣言》與《舊金山和約》等文件，已明確將台灣的主權歸屬於中國。至於我國外交部，則在其網站的《臺灣的國際法地位說帖》中，採後者立場，主張中華民國早在一九四五年起恢復對台灣、澎湖列島之主權。

眾所周知，中國一直以來主張台灣為中國領土，那種「台灣自古以來即是中國不可分割領土」的咒語，從未經得起任何國際法檢視，除非台灣人民亦跟著念咒，否則在國際法上對台灣主權衝擊有限。然中國對台灣的領土主張並非完全建立在此種毫無法律依據的「領土咒語」之上。

請繼續往下閱讀...

遠在開羅會議期間，對台灣領土歸屬國際社會即有不同看法，當時中國政府成功地將台灣歸屬放入《開羅宣言》中，中國政府則依此路徑，試圖建立其國際法依據。

在此脈絡下，中國主要的國際法論述乃立基於《開羅宣言》中要求日本須將竊取自中國的東北四省、台灣與澎湖歸還中華民國。《開羅宣言》此一宣示，於《波茨坦宣言》再次確認。此外，配合對一九七一年聯合國第二七五八號決議的解釋，並於與各國建交時導入「一中原則」，中國確立其對台灣國際法地位的立場：台灣是中國領土一部分，兩岸問題為單純中國內政問題。在此論述下，中國對台訴諸武力將純屬一國內政，其他國家無任何介入之正當法律基礎。簡單地說，若台灣人民亦自我認諾《開羅宣言》與後續文件，在法律上已完成台灣主權移轉至中國，則台灣是自己關閉外部可能援助的大門。

外交部主掌我國外交事務，當以維護我國外交最高利益為其宗旨，為反制中國的立論，外交部自當發展出有別於中國，且合於台灣人民利益的論述立場。但細觀目前外交部仍高掛在網站的《臺灣的國際法地位說帖》，雖強調中華民國，而非中華人民共和國擁有對台灣的主權，但在國際法上卻形成「政府承認」之爭，而當今國際社會普遍認為中華人民共和國是中國唯一合法政府，當然繼承中華民國政府領土，在該說帖下，台灣僅是中華人民共和國尚未收復之領土而已！

民主改革成功之後，對於台灣的未來，有各種不同看法，上述馬政府時期台灣國際法地位說帖，延續國民黨統治時代的基本論述，將台灣連結為中國領土之一部分，與當今中國論述相呼應，實際上並不符合台灣人民最大利益，然不容否認，仍是一種立場。

但另一方面，縱使不論李登輝總統與陳水扁總統時期的有關台灣法律地位的論述，蔡政府執政以來，政府極力強調中華人民共和國與台灣互不隸屬、中華人民共和國從未統治過台灣，試圖藉此與中國做出區隔。現在連美國都揚棄「認知到中國主張台灣是中國的一部分」了，但外交部至今卻仍以此與中國立場相互呼應的法律說帖，置於網站，且是唯一官方文件！

外交部宣稱依《政府資訊公開法》供民眾查閱，然該法二○○五年公布生效後，迄今已過十七個年頭，橫跨三任政府、五屆總統任期，且各任總統對此議題立場亦些許有所不同。若外交部真的如此尊重《資訊公開法》，理應整理各任政府立場，正反並陳，豈能獨厚特定「迎中」版本？吾人深切期盼：外交部能揚棄舊日「一中思維」，重新擬定更符合台灣人民利益，且能綜合各方意見的新台灣國際法地位說帖。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法