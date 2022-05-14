自由廣場》探金器？ 這未免太神奇！

◎ 陳文卿

台灣每隔一陣子就有藏寶傳聞，最近台東知本地帶又有民眾在挖寶了，除了是長輩轉述的消息外，更曾請研究機構協助，利用儀器偵測「確認」地底下埋了兩噸黃金，於是向縣政府提出申請，並雇工開挖。看到此一缺乏科學邏輯的消息，讓人覺得好笑又難過。

二十多年前國內曾爆發多起不肖業者任意於農地、山谷非法填埋廢棄物情事，最令人痛心的是，埋了一桶又一桶的有害重金屬污泥，嚴重污染土壤地下水，種出的農作物不能食用。筆者之前在工研院服務時，曾協助環保單位針對各地方通報，到疑似被埋有廢棄物之污染場址進行調查。研究團隊結合磁力儀、電磁波探測儀及GPS三種儀器，在地表探勘土壤下方是否埋有異物，再利用地電阻探測，可知道是否為導電物質（也就是含金屬成分）。但是僅能知道埋的位置、深度，無法知道是何金屬，頂多是由訊號之強弱判斷重金屬成分可能含量之多寡，必須開挖後另進行取樣分析。

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台東的尋寶業者所利用的儀器偵測，居然可以知道地底下埋的是黃金，而且數量高達兩公噸，果真有如此先進科技，真令人大開眼界了！但如果僅是探測有金屬反應就斷定是黃金，何其荒謬！所謂「研究機構」人員如果未曾向民眾明確解說儀器顯示的意義，恐有違學術良心。

（作者任職環保服務業，新竹市民）

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