自由廣場》準備好打網路戰爭了嗎？

◎ 徐錚

烏克蘭在這次抗俄戰爭中，從第一天就表現耀眼的一個戰線，就是網路作戰cyberwarfare。烏克蘭不但挺住了俄國對網路硬體設施的攻擊，擋下了俄網軍的破壞和劫掠，更在認知戰上大勝俄國。而正是這個戰線，讓很多人擔心，台灣是否準備好了？

任何軍事進犯台灣的企圖，都會包括對網路的攻擊，這樣才能癱瘓政府及企業運作，製造社會混亂，進而瓦解台灣人民的抵抗意志，加快結束戰爭。反之，就可能像俄羅斯那樣，陷入僵持的泥淖。

請繼續往下閱讀...

要如何加強網路的韌性和防衛，進而反擊呢？在硬體設施方面，網路系統運作的基本構成，有外在的電力和通訊系統，以及互聯網中各級伺服器、資料庫、作業軟體和終端電腦等。進而言之，還可包括衛星和對地面的無線通聯系統。要能抵抗敵人的攻擊和破壞，最主要的依靠是建立備份設施和平行系統，亦即狡兔三窟。

台灣政府和公民營企業，都可以考慮在不同的地點建立本機構的主要伺服器和資料庫的備份；政府更可以考慮把國家級的主要網路聯結設施和資料庫，在其他可信任的國家建立備份，再與本國聯結。此外，烏克蘭的經驗也說明星鍵Starlinks的有效，政府是否考慮，盡力爭取租用星鍵作為終極的備份網路呢？

從過去幾年的經驗來看，台灣的網路似乎不太能抵抗外來的駭客攻擊。像衛生紙之亂等等，似乎都有被外國操控的痕跡。這次烏克蘭在本國各界的動員，和美國政府及科技大公司協助下，成功遏制了俄羅斯的網攻，是一個可以取經的對象。

最後，烏克蘭最令人讚嘆的地方是認知戰。他們以小搏大，幾乎可說全面引領國際輿情。這固然是得道多助，全球自由民主陣營，包括駭客，自發協助，以及該國軍民團結合作，但烏克蘭政府的組織規劃，仍然是關鍵，他們那位才卅一歲的副總理兼數位轉型部長費德羅夫（Mykhailo Fedorov）功不可沒，值得台灣學習，並及早準備。比方，開發應變的軟體系統和各種Apps，以及如數位基輔這樣的公共救濟及服務資訊系統，正可以安定民心；而安定民心正是擊敗敵人認知作戰的關鍵。更進一步，不但台灣的網軍可以發動反擊，人民也可以主動在網上，特別是各社交群體，為台灣發聲，展現真相。烏克蘭正是榜樣。

作好網路戰爭包括反擊的準備，其重要性不亞於作好軍事防衛的準備。

（作者為美國Rensselaer Polytechnic Institute終身榮譽教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法