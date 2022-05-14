自由廣場》當南韓為「飛彈」正名

攻勢現實主義 朝鮮半島趨於緊張

◎ 李昭賢

南韓新總統尹錫悅本月十日就職上任，十二日南韓軍方就調整了對北韓的態度。南韓國防部指出，日後只要北韓發射飛彈，就說是「發射飛彈」，不再說是「發射不明飛行器」。南韓不需要再為北韓遮遮掩掩了，一律都將視為對南韓的「挑釁行為」。等於南韓定調了對北韓的態度，比以往更為強硬。

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在尹錫悅就任之前，各界就已經認定尹錫悅的態度是「親美、遠中、抗北韓」，現在南韓軍方做此決定，明顯展現出對抗北韓的決心。繼俄羅斯攻打烏克蘭之後，南韓此舉更使得國際關係理論中的攻勢現實主義（offensive realism）成為主流。攻勢現實主義認為國家在國際無政府狀態下，必須自助，主動採取一些行動，以確保國家的安全，並建立保證自身安全的能力。其特點是區域中的國家間彼此為了確保自身安全而擴充軍備，並設法成為區域霸權，此狀態很可能會導致衝突和戰爭，如同俄羅斯與烏克蘭的結果。

顯然南韓民眾選出尹錫悅，可以解讀為南韓已經受夠了北韓的挑釁和安全威脅。過去一直容忍、一直溫心喊話都沒有用。反正北韓就是安全威脅，乾脆加強對抗的態度，毫不閃躲。

南韓採取這種攻勢現實主義的態度，對朝鮮半島的穩定相當不利，極有可能將南北韓的緊張關係拉高到爆發戰爭。朝鮮半島若發生戰爭，對中國、日本，乃至台灣，都不是一件好事。

（作者為中興大學國際政治學博士，南投縣民）

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