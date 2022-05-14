自由廣場》住上海電話亭抗疫的保姆

◎ 林原

從網路新聞得知，上海有位住家保姆感染新冠肺炎住院後，轉陰出院，但無法返回原先居處，於是住在電話亭，至少有數日。不知她如何吃飯，如何安睡，又如何解決其它生活問題。

最後出面援助她的，不是上海有關部門，而是來自她家鄉安徽的「救援隊」——估計要把她「救援」回安徽，集中隔離之類是免不了的。包容的大上海，應該沒有她的立足之地了，但願家鄉安徽不要嫌棄她「千里投毒」。

請繼續往下閱讀...

中國外交部發言人趙立堅說：「你們能夠在抗擊疫情期間生活在中國，你們就偷著樂吧」。這位保姆有幸在抗擊疫情期間生活在中國，並有幸在上海電話亭住了幾日，應該一直在「偷著樂」。如果她膽敢「偷著哭」，這就算給中國（尤其給上海）抹黑了，估計不是被上海官方「穩控」，就是被家鄉「跨省追捕」——而不是「跨省救援」了。

什麼是有中國特色的社會主義？這就是有中國特色的社會主義。什麼是和諧社會？這就是和諧社會。什麼是中國夢？這就是中國夢。什麼是最好的愛國主義教育？這就是最好的愛國主義教育。

估計上海抗疫成功後，中國還會宣傳、表彰「最美逆行者」之類。而這位保姆，應該也算疫情期間的「最美逆行者」吧——不逃回家鄉，而是在疫區的電話亭裡堅持自己一人抗疫，自己解決吃飯等問題，不麻煩上海官員大人。以後談上海防疫，無論如何，不該忘了這位保姆。

中國領導人，原本希望外國在疫情防控上抄中國的「作業」，但現在看來，中國正在向外國提供防疫的「反面教材」——而這位保姆，就是最好的「反面教員」。至於香港，也當以上海防疫為戒，堅持更人道的防疫路線。

（作者為歷史學博士，時評人）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法