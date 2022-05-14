自由廣場》快篩試劑不夠？

◎ 王英明

十三日媒體報導「快篩沒缺 超商亞培昨高達三成未售出」，不知道最近一直以快篩劑不夠罵政府的人，有何反應？

新冠疫苗是有侵入性的防疫藥品，更有藥害的擔保問題，必須也只能由國家採購，中央政府也要提供足夠疫苗給國民使用，如果準備不足，不管什麼原因，政府都必須被檢討。

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快篩試劑與疫苗不同，沒有侵入性，只是準確度的品管，也沒有藥害的問題，凡是經過驗證的試劑，任何團體、任何層級的政府、甚至私人，都可以在自由市場的機制下自由採購，指揮中心也從來沒有禁止試劑的自由買賣。

在疫情嚴重下，各級政府應準備足夠快篩試劑，以應付公務人員、醫院就診病人、防疫人員、公立產銷例如果菜市場、學校等使用。而私人如為放心或上班需要，就應該自費準備。

快篩試劑並非人人需要，只是在有必要的時候，作為確認是否有感染的工具；不能預防也不能治療新冠感染，更不需要人手一劑。

指揮中心已宣稱，定額徵用之家用快篩試劑一點七億劑，規劃每周釋出平均一千一百萬劑，後續也將協助企業增產，投入於實名制、地方政府、企業、零售通路等。這等於是一個多月後全台灣包括小嬰兒，每一個人都能夠拿到三到四劑。先前大家搶購，但如果沒有用到，也是會過期的，造成浪費。

快篩試劑若是「真的」缺乏，十多天來應該會看到很多病人被延誤診斷。但從四月二十七日到五月十日，本土病例增加六倍，但中重症加死亡並沒有到六倍，可見該診斷出來的還是有診斷，該及時治療的還是有被治療，沒有因很多人說的「快篩試劑缺乏」而誤了大事。

照媒體報導，現在快篩試劑市面已不缺貨了，就請大家不要再散佈政府快篩試劑準備不夠的傳言了。

（作者為退休醫師，台北市民）

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