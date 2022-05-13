自由廣場》中國「清零」的一石兩鳥

◎ 楊宗新

在各國防疫政策相繼走向與病毒共存之際，中國仍舊堅守清零策略，造成侵犯人權事件頻傳。這其中除了防疫面的考量外，也充斥著政治面的算計。

就國際層面，清零是為了在制度及價值上宣傳「中國模式」優於西方。做為全球第一個爆發疫情的地區，中國初期因管控不利，遭指控隱匿確診人數、延誤通報時機，造成全球性擴散，西方國家群起撻伐，甚至要求索討經濟損失、追訴「反人類罪」刑事責任。

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為扳回一城，中國在國內疫情逐漸控制後，仍持續嚴防，目的是為了凸顯在遭逢危機時，集體主義擁有較個人主義更具迅速控管能力的制度優勢。

就國內層面，堅守清零是為了掃蕩不服中央的地方勢力，上海則被當做樣板。習近平自二○一二年擔任國家領導人後，權力基礎尚不穩固，同年的上海市委書記任命案，由被視為「江（澤民）派人馬」的韓正拿下，直到二○一七年進入第二屆任期，方始換上自身親信李強。嚴管上海，正是為了向各地封疆大吏說明，如果連被認為是「習家軍」第一把交椅的李強都沒有特殊待遇，其他人自無懈怠餘地。

除此之外，堅持清零有利中央將觸角深入地方。上海封城期間，來自北京的專家進駐主導防疫，這很可能形成一種常態，往後任何城市一旦疫情升溫，中央就可名正言順的接管。這種做法，與當年國民黨藉著剿共掃蕩割據軍閥，頗有異曲同工之妙：國民黨不是無法肅清共產黨，只是希望藉由共軍的竄逃，讓國軍能藉著追擊之名，沿路接管、弱化地方諸侯勢力。

最後，堅持清零還有助政治環境穩定。某種程度上，嚴格的防疫措施，就是一種限制人民自由的戒嚴令。二○二○年七月，俄羅斯總統普廷正是利用疫情期間限制人民群聚的契機，阻絕了可能面臨的遊行示威，進而通過延長任期的修憲公投。習近平連任的路上，或不致於遭遇大規模抗議，卻仍必須顧慮黨內派系的想法，採取嚴格的防疫措施，無疑是讓各級官員噤若寒蟬的利器。

就此看來，直到習近平在年底廿大順利連任之前，基於對外形塑「中國模式」，對內控制地方勢力，清零政策應不致改變。

（作者為公務員，台中市民）

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