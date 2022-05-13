自由廣場》挖寶與淘金

◎ 李道勇

報載，七十歲罹癌化療中的鄒族安姓老翁，在台東知本依法申請開挖疑埋有兩公噸黃金的海岸砂地，雖被當地原住民以傳統領域為由阻擋，但他仍趕在申請時限截止前恢復開挖。報載他們挖到十二‧三公尺時，還出現鋁梯、石板、木板等人造物，認為這是前人挖掘過的痕跡。再下挖到十五公尺深，一定會有所獲（他曾雇人進行金屬探測，發現十五公尺深有金屬反應），已經向國產署再遞申請，要繼續挖掘。

台灣在二戰結束後，就不斷有日軍撤退前埋藏千億財寶的傳說，從南往北算起，屏東縣崁頂鄉台糖後壁厝農場，就曾傳出日軍埋藏財寶；到了高雄，選舉時大喊「高雄發大財」的韓國瑜，也想在「壽山挖寶」；台南秋茂園也有價值高達九千億寶藏的傳聞。到了中部，包括前台中縣太平鄉頭汴坑、南投縣信義鄉地利村姑姑山，都有寶藏傳說。繼續北上，台北博愛特區邊也曾開挖到十八公尺深，歷時半年，一無所獲；連基隆大武崙砲臺，也有人企圖破壞古蹟挖寶。台灣尋寶人幾乎把日軍的防禦建物都翻遍了。

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其實，與其僅憑傳說尋寶，不如依礦務局的調查去「淘金」。台灣除金瓜石、九份、牡丹坑地區的黃金已羅掘俱窮之外，還有宜蘭縣蘇澳鎮九股山、太白山、東澳、銅山；以及花蓮縣秀林鄉屏風山、奇美、立霧溪、和平溪；或南投縣信義鄉卓社大山東峰、秀姑巒山、八通關以及高屏地區的荖濃溪等地還有砂金，尋寶人不妨去試試運氣，也許還有機會，筆者的陳姓友人就曾在立霧溪出口採取沙石並淘洗砂金。

（作者為城南文史工作室負責人，台北市民）

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