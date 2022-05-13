自由廣場》李爾醫生為政治人物上堂課：正直

◎ 林志翰

諾貝爾文學獎得主卡繆，在一九四七年出版小說《鼠疫》，講述阿爾及利亞的第二大城奧蘭在一八四九年發生瘟疫，整個城市被封城以避免疾病擴散，市民百姓面對突如其來的災難展現各種人性的面貌。

小說中奮戰抗疫捨己救人的李爾醫生，對著因採訪而坐困小城的藍伯記者說了這段話：關於你要我做的事我覺得很對也很好，所以我一點都不想要改變你的心意。可是我還是要跟你說，這一切無關乎英雄主義，而是一種正直。我覺得對抗瘟疫的唯一方法就是正直。

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全世界歷經兩年多的武漢肺炎疫情，台灣是全球防疫模範生之一，但就是有位市長預言家說政府防疫很爛、防疫沒有主軸，國民黨更是每年一告，告完口罩、疫苗，近日改告政府快篩試劑「圖利」廠商。

為了讓大家過正常生活，全球走向與病毒共存的思維，就是有位喊話市長每天下著指導棋，嚷嚷「以篩代檢」、「快篩陽性即確診」，無視中央防疫指揮中心政策推動的全盤考量，無視自家縣市確診人數高居全台第一名的哀鴻遍野。喊話指導就能卸責嗎？上述那位市長預言家曾驚悚說著五月十五日該縣市確診人數「累積」達五十萬人，這個預言注定掉漆，因為截至五月十二日該縣市確診人數約十萬六千人。預言破功，這位市長預言家又自創新名詞，說著該縣市的疫情洪峰就在下個禮拜，要像打橄欖球一樣準備撞擊。防疫作為聽不到，只聽到每天謾罵政府、自誇自己有多睿智。該縣市的累計確診人數高居全台第二名，防疫都是別人的錯。

防疫無關乎英雄主義，而是一種正直。全世界有哪個國家像台灣一樣，特定媒體每天唱衰的心態可議，特定醫師總是提出與大多數防疫不同的見解，特定縣市首長每天喊話、謾罵，在在為了滿足個人式的英雄主義。防疫本該中央、縣市一條心，醫界溝通管道順暢，何須政治人物每天在媒體鎂光燈前喊話該怎麼做，或是提前曝光中央打算怎麼做的政策。

台灣的政治人物都該上「正直」的一堂課！病毒不會分藍綠，台灣應同島一命，全民一心走過這兩年多來的疫情紛擾，迎向正常生活的日子到來。

（作者為國中教師，台南市民）

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