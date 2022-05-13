新聞線上》明天的一場遊行

記者莊榮宏

烏俄戰爭打得火熱，四個朋友相聚，關心的卻是還沒發生的事。

最年長的說「前副總統呂秀蓮明天要帶宗教人士以『和平』之名遊行，儘管中共武力威脅台灣，但她遊行的目標卻是嗆蔡總統『三軍統帥自己不用上戰場，別人家的子女會因她一聲令下而命喪黃泉』，對此大家意下如何？」

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一場莫名其妙的遊行。

精神錯亂的訴求。

夠惡毒。

眾人七嘴八舌，老大哥請大家稍安毋躁。「來，莫名其妙的，你先說」。

台灣愛好和平，從來不想併吞中國，呂秀蓮卻藉和平之名嗆總統，真是莫名其妙！

「精神錯亂的，你怎麼看？」

張牙舞爪的是中共，霸凌台灣的是中共，呂秀蓮不嗆中共，卻對自家總統開刀，這不是精神錯亂是什麼？

「惡毒的，你呢？」

先聲明我的名字不叫「惡毒」，我覺得呂秀蓮那句話絕非失言，而是精算後發動的政治攻擊，操作民粹，在百姓和三軍統帥之間搞分化，讓總統百口莫辯、綁手綁腳，為共軍攻台創造有利條件，惡毒程度破表！

「其他人的看法呢？」

中共軍機天天挑釁，最近更越過海峽中線，這一切台灣都忍了，三軍統帥這麼委曲求全，呂秀蓮卻還要逼總統放棄保家衛國的責任，真是莫名其妙！

台灣沒想要反攻大陸，蔡總統更下令國軍「不准開第一槍」，這樣呂秀蓮還不滿意，依她的邏輯，台灣只剩下投降一途了。

看看維吾爾族圖博人和港人的命運，看看中國封城的下場，看看歌手何韻詩前天被捕的處境，台灣人要守住民主自由，唯有抗中一途，這是主流民意，呂秀蓮竟說「不要抗中，越抗中越危險」，她腦袋是不是進水了？

日本偷襲珍珠港後，美國總統羅斯福下令反擊，最終他帶領自由世界打贏二次大戰，我記得美國人可沒說他「一聲令下使別人家的子女命喪黃泉」哩。

老大哥問「呂秀蓮還說三軍統帥不用上戰場」？

大家都知道，烏克蘭總統澤倫斯基好幾次差點被俄國特種部隊暗殺，他面對的生死威脅等於上戰場。而共軍在朱日和基地設置台灣總統府的等比例模型，演練斬首行動，大家記得嗎？

記得，你的意思是？

蔡總統承擔共軍斬首的性命威脅，這和上戰場有什麼兩樣？呂秀蓮卻故意扯「三軍統帥不用上戰場」來製造對立，這暴露她的無知與邪惡，以及她因而做出的民粹推論是有多麼荒唐！

「誰來提醒這位前副總統？」

我來，中共堅持「台灣是中國的一部份」，這才是一切災難的根源，只要中共放棄這句話，我保證和平馬上降臨人間，呂秀蓮明天務必記得提醒習近平趕快放棄這句話，別光會嗆自家總統。

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