社論》誰在製造一中謊言

三月拜登與習近平視訊會談，中國外交部公然扯謊，稱美方承諾「四不一無意」，把「不支持台獨」等話，硬塞美國人嘴巴。（取自中國外交部推特）

美國國務院官網五日大幅更新對於美台關係事實現況的文字描述，刪除舊版援引美中建交公報裡所謂「認知」到「台灣是中國的一部分」的北京立場，也移除「美國不支持台灣獨立」等用語。這項更新是配合國務卿布林肯預定發表對中政策的重大演說，外界因而高度關注。我外交部正面看待，重申與美國等理念相近國家合作，共同捍衛以規則為基礎的國際秩序。中國外交部則跳腳批評，這是在虛化掏空「一個中國原則」的小動作。台北與北京反應有別，說明美國政府處理與台灣關係，中國態度已非重要，逐漸朝向「美中與美台關係平行化」的發展。

美國台海政策的軌跡，前任川普政府走向明晰。美中貿易戰開打，中國成為頭號競爭對手。武漢肺炎從中國擴散至全世界，北京乘隙威脅印太地區，台灣位處威權擴張前線，居於第一島鏈戰略地位，一如二十世紀五○年代，美國麥克阿瑟將軍所說「永不沉沒的航空母艦」。川普後期對台軍售的質與量創新高，解密雷根時代「六項保證」，以佐證美台之間長期而穩定的安全關係；前國務卿龐皮歐取消交往限制，閣員級官員接連訪台。當時掛在國務院官網雖還屬舊版內容，但美國所執行的「一中政策」，與北京主張「一中原則」，早已迥然不同。

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囿於與北京交往，過去相當時間，華府以美中建交脈絡陳述美台關係，讓北京得以在國際上混淆欺騙，進而施壓台灣。美中高層見面或會談，縱使美方未有提及，中國經常透過官媒冠上美國「不支持台獨、反台獨」等話，把台灣推動民主進程汙名為破壞地區和平，製造美中聯手反對的大外宣。台灣內部策應的傾中勢力跟著起舞鼓譟，阻礙我們民主深化。拜登政府上台，延續抗中政策，北京政府仍想「偷吃步」，三月拜登與習近平視訊會談，中國外交部公然扯謊，稱美方承諾「四不一無意」，把「不支持台獨」等話，硬塞美國人嘴巴。接著，我們也看到媚中政客與紅色媒體跟著抨擊蔡政府，極盡手段分化台美關係，與中共裡應外合對台進行認知作戰。

然而，美國國務院官網對美台關係的更新描述，移除「美國不支持台灣獨立」等語，這些動作實際上是打臉中國政府，也傳達沒有所謂對中國「四不一無意」的承諾。當美中與美台關係走向平行發展，華府如何看待台灣與台獨，不需配合中國，不必做出承諾，美中界定不同，也不容北京藉機混水摸魚。同樣，中國國防部宣稱，美國國防部長奧斯汀四月與中國國防部長通話時曾表示「美國堅持一個中國原則」，五角大廈發言人柯比之後也駁斥，「部長沒有這麼說」，美國駐中國大使館並在推特用「簡體中文」再闢謠。我外交部長吳釗燮為此說，很高興美國五角大廈挺身而出，「打破中國一貫的一個中國原則魔咒」。

從美國國務院與國防部分別打臉中國外交部及國防部，不給北京有玩弄文字的空間，外界清楚看到，美國推行一中政策，樣貌日趨清晰，所涵蓋台灣關係法與六項保證這兩大基石，主要目的是強化鞏固台灣的民主地位，而不是讓北京利用一中來升高威脅台灣。今年是「舊金山和約」生效五十週年。當年美國主導的這項和約，早已巧妙將台灣的國際法地位，與中國主權切割，這並構成美國台海政策的長期基礎。美國不僅數度公開強調與中國的一中原則不同，也進一步鼓勵其他民主國家能加大與台交往的步伐，這與其說是一中政策，其本質更接近「一個台灣政策」。所傳達出來的戰略目標，就是不使民主台灣淪為專制中國的一部分。

美國國務院官網的新說明，外界也看到美國用更正面敘述表達台海政策。例如開宗明義即說︰「做為一個領先民主及科技重鎮，台灣是美國在印太地區的重要夥伴」。換言之，美台的長期關係，並非因為中國的因素，而是台灣自身展現的獨特價值。面對美國明確表態，台灣的傾中勢力難再混淆一中，或對美國政策張冠李戴，而是改打恐嚇牌，指稱美國挺台等同挑釁北京，升高台海情勢。然而，美國一中政策，就是嚴防片面以武力改變台海現狀，這正為守住台灣不被挑釁。我們應認清，無論倒果為因或製造一中謊言，都是打擊台美互信，弱化美國對台支持，好為北京開道，好整以暇來併吞台灣。

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