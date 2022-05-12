自由廣場》（金恒煒專欄）邢泰釗取媚「劍青檢改」

新任檢察總長邢泰釗在法務部舉行交接典禮上連放兩炮：一是驚爆有人欲藉各種途徑影響在高院審理中的「三中案」；另一頭則不爽監察院二度彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔。兩事件到底哪一樣更嚴重？當然是外力介入「三中案」，因為憲法賦予監院彈劾司法院之權。值得觀察的是，在邢泰釗法碼上、態度上、策略上，顯然後者比重遠超過前者。

關於「三中案」，記者一再追問到底是什麼勢力？若干人士指的是誰？各種途徑有哪些？邢泰釗只囁囁嚅嚅表示，「不便再多做說明」。但對監院的「二度」彈劾，則不假辭色，不必記者提問，指點江山的一點、兩點、三點、四點來反擊監院。邢泰釗固然抬出堂堂「檢察行政一體」的虎皮當大旗，在外人看來卻是新任檢察總長討好一小撮檢察官所組成的「劍青檢改」。

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為什麼是一小撮？「劍青檢改」網頁宣稱成員只約佔全國檢察官人數六分之一，區區一八○位左右而已，當然是一小撮。「劍青檢改」人數雖少但鬥性強、嗓門大，毛澤東「池小王八多」的名言固然不登大雅之堂，抽象挪用剛好而已。看看「劍青檢」所使用的鬥爭字眼，諸如痛詆大法庭的裁定為「自私」、「無知」、「生雞蛋無、放雞屎有（台語）」、「傲慢」、「令人作噁」，再如抨擊監院的「二度」彈劾，連帶把執政黨一起罵將下去：「這麼想幫忙，就幫他吞曲棍球好了！」又說監院「找碴」只為「弄死」基層檢察官等；難怪連司法院都直指為「粗鄙聳動」。

為什麼說「討好」？「劍青檢」這一股像紅衛兵般勢力，新任檢察總長豈敢輕覷？要穩固剛坐上的寶座，取媚此一山頭也是「必要之惡」。問題是，邢泰釗殷殷以「檢察官職權核心事項的問題」（第四點）為念，試問〈法官法〉第八十六條明文規定：「檢察官須超出黨派以外」；「劍青檢改」黨同伐異，退一萬步說即使是無黨之「黨」，卻如假包換是「派」是「系」。結幫拉派有沒有斲傷「檢察官職權核心」的價值與實質？邢泰釗扯「正當性」當「第一道」命令，卻坐視「劍青檢改」的幫派作風，談啥「正當性」！

邢泰釗與「劍青檢」一鼻子出氣，全拿「一事不再理」當尚方寶劍。「劍青檢」不滿監院二度彈劾陳隆翔，譴責監委高涌誠無視「一事不再理」的原則。邢泰釗攻伐的第一擊亦是「一事不再理」。現在的爭執點就在監委二度彈劾陳隆翔是不是「一事」？根據調查委員高涌誠、林郁容的說法，他們提出新證據，但懲戒機關認為非同一案件不予併案審理。既然不屬「一案」，所以依法另行提案彈劾，審查會最後以十比一高票通過，彈劾案告成。檢方雖指控違反「一事不再理」、監院說那是兩回事，兩造各執一理，誰也翻不了誰，形成「兩是」的拔河局面。

最後提一下，「劍青檢」把箭頭指向監察院長，全搞錯了；院長對於彈劾案「不得指使或干涉」。相反的，檢察機關內部採階層式建構，上級有指揮監督權，下級有服從義務，是「上命而下從」。「劍青檢」以為監院如同檢察署，渾不知監委之「獨立行使職權」係憲法賦予；這才是硬道理。

（作者金恒煒為政治評論者；http://wenichin.blogspot.tw/）

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